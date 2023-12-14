Умер актер из сериала "Баффи — победительница вампиров"

Актеру почти два года назад диагностировали рак, однако публично он не захотел рассказывать о своей болезни.

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В возрасте 68 лет умер американский киноактер Кэмден Той, который сыграл роль демона в сериале "Баффи — победительница вампиров". Об этом стало известно с его официальной страницы в Фейсбук.

Его жизнь оборвалась в этот понедельник, 11 декабря в его доме, что в Калифорнии. Причиной смерти актера стал рак поджелудочной железы.

Подробности рассказала подруга актера Беа Хендерсон. Она отметила, что два года Кэмден Той пытался побороть недуг, который диагностировали в феврале прошлого года.

Последние два месяца состояние актера значительно ухудшилось. По многим причинам актер не захотел публично говорить о своей болезни.

Стоит отметить, что за годы актерской деятельности Кэмден сыграл немало ролей. Среди его работ "Ангел", "Менталист" и многих других.

Напомним, Иво Бобул заявил, что для него "умер" Василий Вирастюк.