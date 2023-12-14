Помер актор із серіалу "Баффі – переможниця вампірів"

Актору майже два роки тому діагностували рак, однак публічно він не захотів розповідати про свою хворобу.

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У віці 68 років помер американський кіноактор Кемден Той, який зіграв роль демона у серіалі "Баффі – переможниця вампірів". Про це стало відомо з його офіційної сторінки у Фейсбук.

Його життя обірвалося цього понеділка, 11 грудня у його будинку, що в Каліфорнії. Причиною смерті актора став рак підшлункової залози.

Подробиці розповіла подруга актора Беа Гендерсон. Вона зазначила, що два роки Кемден Той намагався побороти недугу, яку діагностували у лютому минулого року.

Останні два місяці стан актора значно погіршився. З багатьох причин актор не захотів публічно говорити про свою хворобу.

Варто зазначити, що за роки акторської діяльності Кемден зіграв чимало ролей. Серед його робіт "Ангел", "Менталіст" та багатьох інших.

Нагадаємо, Іво Бобул заявив, що для нього "помер" Василь Вірастюк.