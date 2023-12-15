"Реальность далека от этого": мамы Джей Ло и Бена Аффлека серьезно конфликтуют
Звездная семья никак не может согласовать планы на новогодние праздники.
Стало известно, что мамы певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека имеют напряженные отношения. Об этом пишет In Touch Weekly.
Оказалось, что семья никак не может согласовать планы на новогодние праздники.
"Они оба хотят, чтобы их мамы прилетели к ним и провели время вместе, но Кристофер Энн Болдт (мама актера — ред.) никогда не могла поладить с Гваделупе Родригес (мама певицы — ред.), поэтому они всегда тактично держались в стороне", — делится деталями источник.
Кроме этого, инсайдер признается, что мама Бена Аффлека "настороженно" относится к его избраннице.
Между тем брат оскароносного актера Кейси также недолюбливает Джей Ло. Они не могут найти общего языка, несмотря на то, что пара поженилась еще летом 2022 года.
"Дженнифер и Бен представляют себе идеальное Рождество, когда родственники произносят тосты и обнимаются, но реальность далека от этого", — рассказывает источник.
Отметим, что певица и актер уже планировали пожениться в начале 2000-х, однако тогда их отношения закончились без штампов в паспортах. В 2021 знаменитости примирились, а через год сыграли свадьбу в Лас-Вегасе.
Напомним, Дженнифер Лопес украсила елку в своем имении.
Также Фокус писал о появлении Джей Ло на обложке журнала в "золотом" образе.