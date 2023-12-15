Педро Паскаль стал самым популярным актером 2023 года - IMDb

В этом году Паскаль сыграл роли в двух популярнейших проектах: экранизации игры "Одни из нас" и спин-оффе "Звездных войн", сериале "Мандалорец".

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В течение года на устах каждого киномана неоднократно звучали имена Райана Гослинга и Киллиана Мерфи, что вполне очевидно, ведь они главные звезды кинохитов этого года и претенденты на звание самых популярных актеров. Однако, несмотря на мировое признание своих фильмов, актеры не смогли возглавить такой рейтинг среди звезд. Так, по версии Internet Movie Database (IMDb) титул популярнейшего актера 2023 года принадлежит 48-летнему Педро Паскалю, чилийско-американской звезде сериалов "Мандалорец" и "Одни из нас".

Актер за этот год успел быть трижды номинирован на премию "Эмми".

Педро Паскаль на Met Gala в 2023 году Фото: Getty Images

Вторую строчку заняла 39-летняя американская актриса Мэри Элизабет Уинстед из мини-сериала Disney+ "Асока". Третье место у 35-летней кубино-испанской актрисы Анны де Армас, сыгравшей Мэрилин Монро в фильме "Блондинка".

Мэри Элизабет Уинстед

На четвертом месте оказалась Дженна Ортега, звезда сериала "Уэнсдэй".

Дженна Ортега Фото: Getty Images

А на пятом – Белла Рамзи, звезда сериала "Одни из нас", которая дебютировала в хитовой фентези-драме "Игра престолов". Примечательно, что Педро Паскаль также играл в этой экранизации романов Джорджа Мартина. В "Игре престолов" он играл харизматичного и порочного Оберина Мартелла.

Белла Рамзи Фото: HBO

В десятку также попали Марго Робби ("Барби"), Ребекка Фергюсон ("Дюна", "Бункер"), Кейти Сакхофф ("Мандалорец"), Карла Гуджино и лишь на 10-м месте оказался главный актер "Оппенгеймера" — Киллиан Мерфи. Впрочем, он все равно оказался среди тех актеров, которым пророчат номинацию на "Оскар".

Киллиан Мерфи и Марго Робби Фото: Variety

Интересно, но это не первый раз, когда Карла Гуджино появляется в тренде на IMDb. Актриса девять раз входила в топ-10 рейтинга STARmeter за все годы — от "Хранителей" Зака ​​Снайдера до первого сериала Майка Фланагана на Netflix "Призраки дома на холме". Но именно ее недавнее выступление в роли Верны в "Падении дома Ашеров" взорвало Интернет.

Карла Гуджино

Зрители устремились на страницу Гуджино на IMDb, чтобы узнать больше о работах талантливой актрисы. В результате чего она пять недель продержалась в лучших слотах STARmeter.

Напомним, ранее Педро Паскаль с юмором рассказал, почему после "Игры престолов" фанаты пытались ткнуть ему пальцами в глаза.