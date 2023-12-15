Педро Паскаль став найпопулярнішим актором 2023 року — IMDb

Цього року Паскаль зіграв ролі у двох найпопулярніших проєктах: екранізації гри "Одні з нас" і спін-оффі "Зоряних воєн", серіалі "Мандалорець".

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Протягом року на вустах кожного кіномана неодноразово звучали імена Раяна Гослінга та Кілліана Мерфі, що цілком очевидно, адже вони головні зірки цьогорічних кінохітів та претенденти на звання найпопулярніших акторів. Однак, попри світове визнання своїх фільмів, актори не змогли очолити такий рейтинг серед зірок. Так, за версією Internet Movie Database (IMDb) титул найпопулярнішого актора 2023 року належить 48-річному Педро Паскалю, чилійсько-американській зірці серіалів "Мандалорець" і "Одні з нас".

Актор за цей рік встиг бути тричі номінований на премію "Еммі".

Педро Паскаль на Met Gala у 2023 році Фото: Getty Images

Другу сходинку посіла 39-річна американська акторка Мері Елізабет Вінстед із міні-серіалу Disney+ "Асока". Третє місце у 35-річної кубино-іспанської актриси Анни де Армас, яка зіграла Мерилін Монро у фільмі "Блондинка".

Мері Елізабет Вінстед

На четвертому місці опинилася Дженна Ортега, зірка серіалу "Венсдей".

Дженна Ортега Фото: Getty Images

А на п'ятому — Белла Рамзі, зірка серіалу "Одні з нас", яка дебютувала в хітової фентезі-драмі "Гра престолів". Примітно, що Педро Паскаль також грав у цій екранізації романів Джорджа Мартіна. У "Грі престолів" він грав харизматичного і порочного Оберіна Мартелла.

Белла Рамзі Фото: HBO

До десятки також потрапили Марго Роббі ("Барбі"), Ребекка Фергюсон ("Дюна", "Бункер"), Кейті Сакхофф ("Мандалорець"), Карла Гуджино і лише на 10-му місці опинився головний актор "Оппенгеймера" — Кілліан Мерфі. Утім, він все одно опинився серед тих акторів, яким пророкують номінацію на "Оскар".

Кілліан Мерфі та Марго Роббі Фото: Variety

Цікаво, але це не вперше, коли Карла Гуджино з'являється в тренді на IMDb. Акторка дев'ять разів входила в топ-10 рейтингу STARmeter за всі роки — від "Хранителів" Зака Снайдера до першого серіалу Майка Фланагана на Netflix "Привиди будинку на пагорбі". Але саме її недавній виступ у ролі Верни в "Падінні будинку Ашерів" підірвав Інтернет.

Карла Гуджино

Глядачі кинулися на сторінку Гуджино на IMDb, щоб дізнатися більше про роботи талановитої актриси. У результаті чого вона п'ять тижнів протрималася в найкращих слотах STARmeter.

Нагадаємо, раніше Педро Паскаль з гумором розповів, чому після "Гри престолів" фанати намагалися ткнути йому пальцями в очі.