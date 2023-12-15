Разведенный 55-летний Хью Джекман закрутил роман с замужней актрисой, которая моложе его на шесть лет

Новая избранница Хью Джекмана замужем, однако это не мешает парочке крутить роман.

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Известный австрийский актер Хью Джекман, который известен ролью супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс", который, недавно, после 27 лет брака развелся со своей женой Деборрой-Ли Фернесс, нашел новую избранницу. Такая информация появилась на страница издания In Touch Weekly.

По информации инсайдеров, речь идет о 48-летней актрисе Саттон Фостер, которая кстати замужем. Роман между парочкой уже давно не секрет для тех, кто бывает на кинотусовках.

Стоит отметить, что парочка встречалась на одной сцене в мюзикле "Музыкант". Именно тогда Джекман влюбился в актрису Саттон Фостер, которая известна ролями в фильмах "Инстинкт", "Этим утром в Нью-Йорке", "Элементарно".

Парочка познакомилась еще в 2021 году на Бродвее, там они вместе проработали два года.

Несмотря на то, что Саттон замужем, Джекмана это не беспокоит. По словам инсайдера, актер ни на шаг не отходит от Саттон.

Сам Джекман пока никак не комментирует слухи о новых отношениях. Естественно Саттон также отмалчивается.

Отметим, что в середине сентября стало известно, что Хью Джекман после 27 лет брака разводится парочка имеет двоих детей — сына Оскара, которому исполнилось 23 года и дочь Аву, которой только 18 лет.

Напомним, 44-летняя Розарио Доусон вскоре станет бабушкой.