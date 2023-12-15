Розлучений 55-річний Г'ю Джекман закрутив роман з заміжньою акторкою, яка молодша за нього на шість років

Нова обраниця Г'ю Джекмана одружена, однак це не заважає парочці крутити роман.

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Відомий австрійський актор Г'ю Джекман, який відомий роллю супергероя-мутанта Росомахи у серії фільмів "Люди Ікс", який, нещодавно, після 27 років шлюбу розлучився зі своєю дружиною Деборрою-Лі Фернесс, знайшов нову обраницю. Така інформація з’явилася на сторінка видання In Touch Weekly.

За інформацією інсайдерів, мова йде про 48-річну акторку Саттон Фостер, яка доречі заміжня. Роман між парочкою вже давно не секрет для тих, хто буває на кінотусовках.

Варто відзначити, що парочка зустрічалася на одній сцені в м'юзиклі "Музикант". Саме тоді Джекман закохався в акторку Саттон Фостер, яка відома ролями у фільмах "Інстинкт", "Цього ранку в Нью-Йорку", "Елементарно".

Парочка познайомилася ще у 2021 році на Бродвеї, там вони разом пропрацювали два роки.

Попри те, що Саттон заміжня, Джекмана не турбує. За словами інсайдера, актор ні на крок не відходить від Саттон.

Сам Джекман поки ніяк не коментує чутки про нові стосунки. Звісно Саттон також відмовчується.

Відзначимо, що у середині вересня стало відомо, що Г'ю Джекман після 27 років шлюбу розлучається парочка має двох дітей — сина Оскара, якому виповнилося 23 роки та доньку Аву, якій тільки 18 років.

Нагадаємо, 44-річна Розаріо Доусон незабаром стане бабусею.