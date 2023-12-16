16 декабря 2023 года: пророка Аггея - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также лениться и избегать работы.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память пророка Аггея. Он был одним из Двенадцати малых пророков. Аггей родился в Вавилоне во время плена и вернулся в Иерусалим, где пророчествовал вместе со святым пророком Захарием. Он поощрял иудеев восстановить Иерусалимский храм, разрушенный вавилонянами. Аггей также предсказал, что второй храм будет более величественным, ведь в нем появится Царь мира, Спаситель всех народов.

Что нельзя делать 16 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты;

лениться и избегать работы;

писать от руки.

Народные поверья и приметы:

снег и ветер — летом будет слабый урожай;

непогода — ждите суровую зиму;

на стекле мороз нарисовал узоры — холодно будет еще 20 дней;

иней — на Святки будет тепло;

какая сегодня погода, таким будет апрель.

День ангела празднуют:

Андрей, Варвара, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор, Кирилл.

Родились в этот день:

1770 год — Людвиг ван Бетховен, легендарный немецкий композитор.

А также в этот день:

1899 год — основан футбольный клуб "Милан";

1946 год — Кристиан Диор, при поддержке "короля текстиля" Марселя Буссака, открыл свой дом моды на авеню Монтень в Париже.