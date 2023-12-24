По новому религиозному календарю, второй год подряд, украинцы отмечают 24 декабря рождественский праздник, который всем известен как Святой вечер.

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В этот день все православные верующие чтят память двух святых — память преподобного Никона Сухого и Даниила Столпника.

В этом году Сочельник будут отмечать в воскресенье. До Нового года будут оставаться считанные 7 дней. Конечно, как и на каждый церковный праздник есть поверья, чего нельзя делать в этот день.

Чего нельзя делать в Сочельник

В этот день женщинам запрещено прикасаться к игле. Ни в коем случае нельзя ничего шить или вышивать. Также в этот день раньше не позволяли девушкам мыть волосы, а также расчесывать их.

В праздничный вечер также не рекомендуют устраивать пышные гуляния с песнями и алкоголем. Поскольку еще продолжается пост веселье остается под запретом.

Кроме этого, в этот день нельзя сквернословить. Важно также избегать ссор, ведь можно навлечь беду.

Также лучше всего избежать встречи с неприятными вам людьми, чтобы у вас не вызывало неприятных ощущений к лицу и плохих мыслей в голове.

Погода в Сочельник

Конечно за сколько лет уже собралось немало народных примет. Многие из которых связаны с погодой в этот день.

Если в этот день на небе светит солнце, а по бокам видны блики, то скорее всего приближаются морозы.

Какой праздник 24 декабря и что нельзя делать в этот день Фото: https://www.instagram.com/slyva_jalova_lova та https://www.instagram.com/popovniakolga

Если вокруг солнца видны круги, то стоит ждать хорошего урожая. Если лучи солнца направлены к горе, то это свидетельствует о том, что вскоре станет прохладно, если к низу — ожидайте метель.

Если 24 декабря на небе облачно, стоит ожидать дождей. Снег на земле в этот день свидетельствует, что лето будет прохладным. Если солнце покажется из-за облаков в этот день лето будет жарким, а если на улице ветрено — значит дождливым.

Звездное небо в Сочельник свидетельствуют, что утром будет морозно.

Каким должен быть праздничный стол на Сочельник

В этот день важно иметь на столе "богатую кутью". Что такое кутья? Это отваренные зерна пшеницы или ячменя, которые поливают медом. Часто также добавляют к ним мак, сладости, мармеладки, изюм, сухофрукты, орехи и прочее. У каждой хозяйки есть свой уникальный рецепт.

Кроме этого блюда, на столе должно быть еще 11 постных. Среди обязательных раньше были — рыба, борщ, вареники с картошкой или капустой, тушеная фасоль, узвар. Отдельно также готовили сладкие вареники с маком или вишнями.

Напомним, меню на Святой вечер: постные вареники с маком, курагой и миндалем.