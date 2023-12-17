Вовсе не носки: Канье Уэст запускает в продажу свою самую странную обувь (фото)

Кроссовки-носки Канье продемонстрировал всему миру во время пребывания в Италии.

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46-летний американский рэпер Канье Уэст не только подогревает новый альбом "Vultures", но и готовит возвращение в сферу моды. Совсем недавно он сделал россиянина Гошу Рубчинского руководителем отдела дизайна своего бренда Yeezy, а теперь представил новую обувь, о чем написал в соцсети Х (Twitter).

"Наш первый продукт с момента освобождения от Adidas поступит в предварительную продажу сегодня по цене 200 долларов на yeezy.com. Никаких имитаций", — говорится в тексте с изображения.

Канье Уэст лично анонсировал предпродажу новых кроссовок Фото: Ye/X

Yzy Pods – это кроссовки, которые своим видом очень сильно напоминают носки. Именно в них музыкант расхаживал по Италии и вызывал у прохожих искреннее недоумение.

Пока что есть только модель черного цвета, и пока неизвестно, будет ли расширяться цветовая гамма. Обувь доступна в трех размерах. Стоит отметить, что, хотя Yzy Pods в настоящее время продаются по предварительному заказу, о том, когда кроссвки будут отправлены покупателям, не сообщается.

Рэпер неоднократно появлялся в кроссовках-носках на улице Фото: Getty Images

Стоит отметить, что Yzy Pods – первый выпуск новой обуви от Уэста после того, как его партнерство с Adidas было прекращено в октябре 2022 года из-за ряда антисемитских комментариев, которые он сделал в интервью и в социальных сетях.

Yzy Pods выглядят, словно высокие носки Фото: Ye/X

Несмотря на то, что Adidas прекратил сотрудничество с Уэстом, Three Stripes начали выпускать остатки кроссовок Yeezy в мае, а в конце октября снова их убрали. Продажи от перезапуска Yeezy принесли доход в 437 миллионов долларов, причем часть доходов была пожертвована таким организациям, как Антидиффамационная лига, Институт социальных изменений Филониз и Кита Флойд и Фонд Роберта Крафта по борьбе с антисемитизмом.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори на предпрослушивании альбома Канье Уэста появилась очень одетой, а перед этим поставила ему ультиматум.