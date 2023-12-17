Зовсім не шкарпетки: Каньє Вест запускає в продаж своє найдивніше взуття (фото)

Кросівки-шкарпетки Каньє продемонстрував усьому світу під час перебування в Італії.

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46-річний американський репер Каньє Вест не тільки підігріває новий альбом "Vultures", а й готує повернення у сферу моди. Зовсім недавно він зробив росіянина Гошу Рубчинського керівником відділу дизайну свого бренду Yeezy, а тепер представив нове взуття, про що написав у соцмережі Х (Twitter).

"Наш перший продукт із моменту звільнення від Adidas надійде в попередній продаж сьогодні за ціною 200 доларів на yeezy.com. Жодних імітацій", — ідеться в тексті із зображення.

Каньє Вест особисто анонсував передпродаж нових кросівок Фото: Ye/X

Yzy Pods — це кросівки, які своїм виглядом дуже сильно нагадують шкарпетки. Саме в них музикант ходив по Італії та викликав у перехожих щире здивування.

Поки що є тільки модель чорного кольору, і невідомо, чи розширюватиметься колірна гама. Взуття доступне в трьох розмірах. Варто зазначити, що, хоча Yzy Pods наразі продають за попереднім замовленням, про те, коли кросівки будуть відправлені покупцям, не повідомляють.

Репер неодноразово з'являвся в кросівках-шкарпетках на вулиці Фото: Getty Images

Варто зазначити, що Yzy Pods — перший випуск нового взуття від Веста після того, як його партнерство з Adidas було припинено в жовтні 2022 року через низку антисемітських коментарів, які він зробив в інтерв'ю та в соціальних мережах.

Yzy Pods мають вигляд високих шкарпеток Фото: Ye/X

Попри те, що Adidas припинив співпрацю з Вестом, Three Stripes почали випускати залишки кросівок Yeezy в травні, а наприкінці жовтня знову їх прибрали. Продажі від перезапуску Yeezy принесли дохід у 437 мільйонів доларів, до того ж частину доходів було пожертвувано таким організаціям як Антидифамаційна ліга, Інститут соціальних змін Філоніз і Кіта Флойд, а також Фонду Роберта Крафта з боротьбі з антисемітизмом.

Раніше Фокус писав, що Б'янка Цензорі на передпрослуховуванні альбому Каньє Веста з'явилася дуже одягненою, а перед цимпоставила йому ультиматум.