Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Зовсім не шкарпетки: Каньє Вест запускає в продаж своє найдивніше взуття (фото)

Каньє Вест, репер, мода
Фото: Getty Images | Каньє Вест повертається в модний бізнес

Кросівки-шкарпетки Каньє продемонстрував усьому світу під час перебування в Італії.

Related video

46-річний американський репер Каньє Вест не тільки підігріває новий альбом "Vultures", а й готує повернення у сферу моди. Зовсім недавно він зробив росіянина Гошу Рубчинського керівником відділу дизайну свого бренду Yeezy, а тепер представив нове взуття, про що написав у соцмережі Х (Twitter).

"Наш перший продукт із моменту звільнення від Adidas надійде в попередній продаж сьогодні за ціною 200 доларів на yeezy.com. Жодних імітацій", — ідеться в тексті із зображення.

Каньє Вест шкарпетки кросівки Fullscreen
Каньє Вест особисто анонсував передпродаж нових кросівок
Фото: Ye/X

Yzy Pods — це кросівки, які своїм виглядом дуже сильно нагадують шкарпетки. Саме в них музикант ходив по Італії та викликав у перехожих щире здивування.

Поки що є тільки модель чорного кольору, і невідомо, чи розширюватиметься колірна гама. Взуття доступне в трьох розмірах. Варто зазначити, що, хоча Yzy Pods наразі продають за попереднім замовленням, про те, коли кросівки будуть відправлені покупцям, не повідомляють.

Каньє Вест дружина Б'янка цензорі Fullscreen
Репер неодноразово з'являвся в кросівках-шкарпетках на вулиці
Фото: Getty Images

Варто зазначити, що Yzy Pods — перший випуск нового взуття від Веста після того, як його партнерство з Adidas було припинено в жовтні 2022 року через низку антисемітських коментарів, які він зробив в інтерв'ю та в соціальних мережах.

Yzy Pods, кросівки, шкарпетки Fullscreen
Yzy Pods мають вигляд високих шкарпеток
Фото: Ye/X

Попри те, що Adidas припинив співпрацю з Вестом, Three Stripes почали випускати залишки кросівок Yeezy в травні, а наприкінці жовтня знову їх прибрали. Продажі від перезапуску Yeezy принесли дохід у 437 мільйонів доларів, до того ж частину доходів було пожертвувано таким організаціям як Антидифамаційна ліга, Інститут соціальних змін Філоніз і Кіта Флойд, а також Фонду Роберта Крафта з боротьбі з антисемітизмом.

Раніше Фокус писав, що Б'янка Цензорі на передпрослуховуванні альбому Каньє Веста з'явилася дуже одягненою, а перед цимпоставила йому ультиматум.