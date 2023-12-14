Б'янка Цензорі поставила ультиматум Каньє Весту

Друзі дівчини стверджують, що вона більше не хоче бути маріонеткою репера.

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28-річна Б'янка Цензорі, дружина 46-річного американського скандального репера Каньє Веста, висловила чоловікові все, що думає про його гіперконтроль над нею, і поставила йому ультиматум, пише Daily Mail з посиланням на свої джерела.

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Каньє Вест та Бʼянка Цензорі одружилися через релігійні причини

Після того як дівчина повернулася з Австралії, куди вперше за рік полетіла, щоб відвідати рідних, і приєдналася до чоловіка в Дубаї, той насварив її за порушення його правил. Зокрема, Весту дуже не сподобалося, що його дружина одягалася пристойно і "стала самою собою", спілкуючись із друзями і радіючи життю. Він був злий, що втрачає контроль над її іміджем і поведінкою.

"Їхня сварка розгорілася тієї ночі, коли вона вийшла з ним на побачення, коли була вдягнена нормально, пила і фліртувала. Каньє це не сподобалося, бо він знав, що більше не контролює ситуацію. Вона нібито сказала йому, що більше не буде його мовчазною німою маріонеткою, і що вона не його муза, як Кім (Кардаш'ян, колишня дружина), і він не може ставитися до неї як до такої. Каньє був змушений послабити поводець, інакше він втратить її. Це був поворотний момент у їхніх стосунках, і відтоді вона показувала проблиски свого справжнього "я". Це зробило її друзів такими щасливими, побачивши, як вона посміхається, сміється і спілкується в Маямі. Каньє ніколи не знайде нікого кращого за неї, і він це знає", — розповіли друзі пари журналістам.

Останніми днями Б'янку бачили в дуже відвертому одязі з плюшевими іграшками в руках, проте під час вечірок вона була дуже веселою і товариською.

На прослуховування альбому Каньє в Маямі Цензорі прийшла одягненою з ніг до голови. На ній були штани, чорний довгий шкіряний плащ і червоні чоботи зі зміїним принтом. Вона несла на руках чотирирічну доньку Каньє, а поруч йшли 10-річна Норт і восьмирічний Сейнт.

Побачивши дівчину в такому вигляді, її друзі з полегшенням побачили, зазначивши, що вона знову показала себе справжню.

"Друзі Б'янки вважають, що було чудово бачити, як вона замінила м'яку іграшку Чикаго, і вперше відтоді, як вона вперше зустрілася з Каньє, вона, здавалося, показала натяки на свою справжню сутність. Її друзям подобається бачити, як вона посміхається і сміється, і вона не стримувалася на його вечірці з прослуховування. Вона навіть спілкувалася з людьми, і це таке полегшення для тих, хто її знає і любить", — зазначають інсайдери.

Раніше Фокус писав, за що Б'янка Цензорі розсердилася на Кім Кардаш'ян.