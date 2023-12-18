Умер звезда клипа LittleBig Дмитрий Красилов

Тело Дмитрия Красилова нашли в его квартире без признаков жизни

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В собственной квартире в Москве умер 29-летний танцовщик Дмитрий Красилов, который стал известным после съемок в клипе российской группы Little Big. Об этом сообщили российские СМИ.

По данным журналистов, вчера вечером танцовщик жаловался на плохое самочувствие, а уже сегодня, 18 декабря, его нашли мертвым. Что стало причиной смерти молодого артиста пока не известно.

По предварительным данным, Дмитрий мог умереть из-за проблем с сердцем. Однако, пока официальной варесии смерти нет.

Стоит отметить, что имя Дмитрия Красилова стало известно после того, как он появился в клипе Uno. Тогда забавный рыжебородый толстяк в голубом велюровом комбинезоне привлек внимание зрителей, которые сразу заметили его харизму.

Известно, что танцовщик родом из Алтая, он родился в небольшом городке Заринск, расположенном в сотне километров от Барнаула.

Относительно личной жизни танцовщика. После переезда в Москву он общался с родными только по видеосвязи. Известно, что он был холост. Детей также у него не было.

Напомним, во время выступления на сцене умер известный бразильский певец.