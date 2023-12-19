Мэрайя Кэри рассталась с молодым бойфрендом после семи лет отношений

Последний раз пару видели вместе еще в марте 2023 года. С тех пор каждый из них появлялся на публике по отдельности.

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Под конец 2023 года, и так не жадного на звездные расставания и разводы, еще одна пара прекратила свои отношения. 54-летняя певица Мэрайя Кэри и 40-летний танцор Брайан Танака, которые были вместе семь лет, решили пойти разными дорогами, сообщает People.

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Первые слухи о проблемах в паре возникли после того, как поклонники заметили отсутствие Танаки в туре Кэри. Сейчас Мэрайя отмечает праздники в Аспене без Брайана, который обычно сопровождал ее в поездках в прошлом.

В последний раз пару, которая начала встречаться в 2016 году, видели вместе в марте, когда они праздновали день рождения Мэрайи. Тогда Брайан опубликовал в Instagram фотографию его и суперзвезды с восторженной подписью.

Ранее пара вместе отдыхала в Аспене, но в этом году Брайан не присоединися к Мэрайе

В ноябре фанаты начали размышлять о расставании пары после ее концерта в отеле Yaamava’ Resort & Casino в Хайленде (Калифорния). Брайан регулярно демонстрирует свои танцевальные движения на ее шоу уже более десяти лет, но зрители поделились в социальных сетях, что заметили, что его нигде не видно. Другие считали, что Мэрайя выглядела унылой, а некоторые жаловались на ее якобы низкую энергичность.

К опасениям по поводу возможного разрыва добавилось полное отсутствие Брайана в профиле артистки в соцсети с декабря 2022 года.

Последний пост Мэрайи в Instagram с участием Брайана, судя по всему, был сделан 26 декабря.

До сих пор ни Мэрайя, ни Брайан публично не опровергли слухи о расколе.

Мэрайа Кэри и Брайан Танака часто появлялись на ее концертах вместе

Кэри, у которой есть 12-летние близнецы Мароккан и Монро от бывшего мужа Ника Кэннона, и Танка впервые встретились в середине 2000-х, и он сопровождал ее в качестве подтанцовки во время ее тура Adventures of Mimi, который состоялся в 2006 году.

"Что-то было связано с нами в тот день, и было просто взаимное восхищение. Она увидела во мне что-то такое, чего я сначала даже не понял. В истории было заложено, что мы каким-то образом будем связаны", – говорил танцор в 2016 году.

В том же году Мэрайя расторгла помолвку с Джеймсом Пакером, и вскоре после этого у них с Брайаном начались новые отношения. Впервые вместе они появились на пляже в выходные на День Благодарения.

Пара ненадолго расставалась в 2017-м, но к концу года снова воссоединилась.

До того как завязать длительные отношения с Танакой, Мерайя была замужем за 72-летним музыкальным руководителем, главой Casablanca Records Томми Моттолой с 1993 по 1998 год. Затем в ее жизни случился короткий роман с певцом Луисом Мигелем, а позже она встретила 41-летнего актера Ника Кэннона во время съемок клипа. Пара поженилась в 2008 году, а через три года у них родились близнецы. Брак продержался до 2016-го.

17 декабря Кэри завершила свой праздничный тур "Счастливого Рождества всем и каждому!", во время которого дала 16 концертов.

Ранее Фокус писал, что Мэрайя Кэри может потерять 20 млн долларов из-за обвинений в плагиате.