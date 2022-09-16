Мэрайя Кэри выпустила коллекцию украшений-бабочек в коллаборации с Chopard

Капсула приурочена к 25-летию альбома "Butterfly".

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53-летняя американская певица, актриса, филантроп Мэрайя Кэри объединилась с швейцарским люксовым брендом Chopard и его сопрезидентом и художественным руководителем Каролиной Шойфеле для создания двух ювелирных коллекций: Chopard X Mariah Carey и Happy Butterfly X Mariah Carey. Капсулы приурочена к 25-летию альбома "Butterfly". Об этом пишет Forbes.

В коллекции Happy Butterfly представлены 12 изделий, среди которых браслеты, кольца, подвески и серьги. Украшения выполнены из белого и розового золота. Их стоимость варьируется от 6,3 до 23, 5 тысяч долларов.

Каролина Шойфеле отметила, что Happy Butterfly демонстрирует современный дизайн бабочки в сочетании с культовыми "счастливыми бриллиантами" Chopard и сапфирами.

Как известно, бабочка имеет особое значение не только для всемирно известной певицы, но и для швейцарского люксового бренда. Для Chopard это икона стиля, отражающая обновленные устремления и свободный духом подход к жизни. Для Кэри бабочка — это название ее новаторского альбома 1997 года, выход которого она считает поворотным моментом в ее жизни и карьере.

Помимо бабочек Chopard выпустил асимметричный комплект украшений с бриллиантами Haute Joaillerie, состоящий из ожерелья, сережек и кольца с бриллиантом в форме сердца. Оправа ювелирных изделий выполнена из 18-каратного белого золота.

Напомним, Мэрайя Кэри считается одной из самых блестящих исполнительниц и авторов песен в истории поп-музыки. У певицы редкий вокальный диапазон в пять октав. За свою карьеру Кэри продала более 200 миллионов альбомов и написала 18 из своих 19 самых популярных песен.

Фокус ранее писал о том, что помолвочное кольцо с бриллиантом, которое миллиардер Джеймс Пакер подарил певице Мэрайи Кэри стало самым дорогим украшением знаменитостей в истории. Его стоимость оценивается в 10 миллионов долларов. Австралийский миллиардер и поп-звезда начали встречаться в 2015 году, через год обручились, однако свадьба сорвалась. Кольцо осталось Кэри на память, и через пару лет ее менеджер тайно продал его ювелиру из Лос-Анджелеса за два миллиона долларов.