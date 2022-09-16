Мерая Кері випустила колекцію прикрас-метеликів у колаборації з Chopard

Капсула присвячена 25-річчю альбому Butterfly.

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53-річна американська співачка, акторка, філантропка Мерая Кері об'єдналася зі швейцарським люксовим брендом Chopard і його співпрезиденткою та художньою керівницею Кароліною Шойфеле для створення двох ювелірних колекцій: Chopard X Mariah Carey та Happy Butterfly X Mariah. Капсули присвячені 25-річчю альбому Butterfly. Про це пише Forbes.

У колекції Happy Butterfly представлено 12 виробів, серед яких браслети, каблучки, підвіски та сережки. Прикраси виконані з білого та рожевого золота. Їхня вартість варіюється від 6,3 до 23,5 тисячі доларів.

Кароліна Шойфеле зазначила, що Happy Butterfly демонструє сучасний дизайн метелика в поєднанні з культовими "щасливими діамантами" Chopard і сапфірами.

Як відомо, метелик має особливе значення не лише для всесвітньо відомої співачки, а й для швейцарського люксового бренду. Для Chopard це ікона стилю, що відображає оновлені прагнення та вільний духом підхід до життя. Для Кері метелик — це назва її новаторського альбому 1997 року, вихід якого вона вважає поворотним моментом у її житті та кар'єрі.

Крім метеликів, Chopard випустив асиметричний комплект прикрас із діамантами Haute Joaillerie, що складається з намиста, сережок і каблучки з діамантом у формі серця. Оправа ювелірних виробів виготовлена з 18-каратного білого золота.

Нагадаємо, Мерая Кері вважається однією з найблискучіших виконавиць і авторок пісень в історії поп-музики. У співачки рідкісний вокальний діапазон у п'ять октав. За свою кар'єру Кері продала понад 200 мільйонів альбомів і написала 18 зі своїх 19 найпопулярніших пісень.

Фокус раніше писав про те, що заручне кільце з діамантом, яке мільярдер Джеймс Пакер подарував співачці Мераї Кері, стало найдорожчою прикрасою знаменитостей в історії. Його вартість оцінюється в 10 мільйонів доларів. Австралійський мільярдер і поп-зірка почали зустрічатися у 2015 році, через рік побралися, проте весілля зірвалося. Обручка залишилася Кері на згадку, і за кілька років її менеджер таємно продав каблучку ювеліру з Лос-Анджелеса за два мільйони доларів.