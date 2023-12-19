Дэвид Суше, звезда "Пуаро" рассказал, какому навыку его научил покойный принц Филипп

У принца Филиппа был секретный навык по очистке манго, который настолько понравился Суше, что он включил его в сериал об Эркюле Пуаро.

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Сэр Дэвид Суше, сыгравший сыщика Эркюля Пуаро в сериале по Агате Кристи, признался, что покойный принц Филипп, муж королевы Елизаветы, научил его одному полезному навыку, которым он невероятно гордился. Об этом пишет Daily Mail.

Дэвид Суше встретил Филиппа на обеде в Букингемском дворце с королевой Елизаветой II.

Сэр Дэвид Суше рассказал, что покойный принц Филипп обладал секретным умением идеально разрезать и очищать манго.

Дэвид Суше в роли Пуаро Фото: Скриншот

Герцог Эдинбургский продемонстрировал свой невероятно ловкий навык на на обеде в Букингемском дворце.

Его навыки обращения с ножом были настолько впечатляющими, что сэр Дэвид включил их в эпизод из "Пуаро" Агаты Кристи. В фильме "Кража королевского рубина" персонаж сэра Дэвида Суше Пуаро замечает манго в вазе с фруктами и демонстрирует, как его есть, прежде чем сказать владельцу: "Меня научил один герцог".

Тот самый эпизод из Пуаро

Отправляя во дворец копию фильма, известный актер сказал, что отныне он будет известен как "Человек-манго".

В разговоре с журналом Candis 77-летний актер сказал: "Королева иногда устраивала небольшие интимные обеды в Букингемском дворце. И нам посчастливилось быть приглашенными на одно из них".

"Я разговаривал с герцогом Эдинбургским в тот момент, когда ко мне поднесли вазу с фруктами. Мне не хотелось разрывать с ним зрительный контакт, поэтому я потянулся через плечо и обнаружил, что взял манго. Так вот, единственное, что я знал о манго, это то, что его лучше всего есть в ванне, потому что он ужасно пачкается. Но я был в Букингемском дворце. Итак, я принял мгновенное решение. Я повернулся к принцу Филиппу и сказал: "Извините, сэр, я думаю, что могу опозориться, если попытаюсь съесть это манго". Он сказал: "Отдай его мне, и я покажу тебе, как его есть". Сказав это, он на глазах у всех продемонстрировал, как разрезать и очистить манго", — рассказал Суше.

"Он был невероятно ловок в этом процессе, в конце он посмотрел на меня и сказал: "Вуаля!", совсем как Пуаро. И все засмеялись", — после этого Суше позвонил своему продюсеру и сообщил, что этот эпизод необходимо включить в сериал.

"Сериал был закончен, мы отправили копию во дворец. С тех пор, когда бы я ни был на приеме, на котором присутствовал принц Филипп, он говорил: "Ах, Мангомен!", — рассказал Суше.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в Виндзоре.