Vanilla Ice признался, что много раз тусовался с Пабло Эскобаром

Рэп-звезда 1990-х заявил, что понятия не имел о преступной деятельности Эскобара, потому что у него "не было Google".

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Известный музыкант и бывший любовник Мадонны Ванилла Айс рассказал, что тусовался с наркобароном Пабло Эскобаром "много-много раз" поскольку их связала любовь к лодкам и машинам. Но Vanilla Ice настаивает, что понятия не имел, что Пабло был главой картеля, потому что, по его словам, у него "не было Google". Об этом пишет Daily Mail.

Рэп-звезда девяностых из Техаса, рассказал, как у него завязалась дружба с Пабло. В оживленной беседе с VladTV исполнитель, а сейчас успешный инвестор и девелопер в сфере недвижимости, рассказал о дружбе с Эскобаром.

"Пабло сам по себе был замечательным человеком — это звучит смешно. Во-первых, у меня не было Google. Вы не подходите к людям и не спрашиваете: "Чем вы зарабатываете на жизнь?", — заявил Vanilla Ice, настоящее имя Роберт Ван Винкль.

Он рассказал, что колумбийский наркобарон и группа "Кокаиновые ковбои" часто прилетали к нему домой на Стар-Айленд неподалеку от Майами-Бич, предположительно, в разгар его хип-хоп-карьеры.

Vanilla Ice в 1991 году Фото: Getty Images

Он сказал, что на острове постоянно приземлялись вертолеты, он держал в доме запас провизии, а его горничные убирали за ними.

"Мы катались на вертолетах и ​​на гоночных лодках и смотрели на все крутые вещи, которые они делали… мы всегда были на лодках. Так что вокруг было полно девчонок в бикини", — сказал рэпер.

56-летний Айс рассказал, что однажды он похвастался, что его усиленный Porsche был быстрее, чем Ferrari Testarossa Эскобара, поэтому вскоре после этого они устроили гонки. И музыкант победил.

Пабло Эскобар Фото: Colombian National Police

В период с 2010 по 2019 год Айс вел реалити-шоу The Vanilla Ice Project, в котором он ремонтировал недвижимость.

Он также сделал для BBC подкаст из семи частей "Исчезновение суперлошади Шергара" о победителе скачек 1981 года.

Роберт Ван Винкль написал свой хит "Ice, Ice Baby", когда ему было 16 лет, используя отрывок из песни Under Pressure группы Queen и Дэвида Боуи.

Vanilla Ice - Ice Ice Baby

Трек сделал его миллионером еще до того, как ему исполнился 21 год, а позже было продано более 40 миллионов копий.

Альбом 1990 года To The Extreme с этой песней оставался на вершине чарта Billboard в Америке в течение 16 недель, было продано более 13 миллионов копий.

Он стал невероятно знаменитым и встречался с Мадонной восемь месяцев.

Пабло Эскобар занялся торговлей кокаином в начале 1970-х годов, сотрудничая с другими преступниками и сформировав Медельинский картель.

К середине 1980-х годов состояние Эскобара оценивалось в 30 миллиардов долларов, а налички у него было столько, что это вызвало дефицит долларов в США. Контрабанда кокаина приносила около 420 миллионов долларов в неделю.

На свою виллу Гасиенда Наполес он даже импортировал трех самок бегемотов и одного самца. После ликвидации Пабло Эскобара в 1993 году бегемоты расплодились и устроили экологическую катастрофу.