Кожа и уход за ней: правда ли натуральная косметика поможет ей (фото)

По мнению бьюти-экспертов, следует больше прислушиваться к себе и своей коже и не верить всевозможным домыслам и мифам.

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Сколько проблем подчас нам доставляет не только наша кожа, но и уход за ней. Мы теряемся в догадках и домыслах, не знаем, кому из специалистов верить и что реально поможет восстановить кожный баланс и сделать наш облик таким, как хотим. Бьюти-консультанты итальянского сайта iodonna решили помочь своим читательницам и рекомендуют обратиться к книге известного бьютиколога Марилисы Франчини "Уход за кожей, правда и ложные мифы".

Итак, какие же мифы следует развеять? И правда ли, что кожа под воздействием косметических средств становится ленивой? На самом деле синтетические добавки и консерванты наносят ей вред? А натуральная косметика, как по мановению волшебной палочки, сразу устранит все проблемы? Вопросов предостаточно, и мы с помощью консультантов с iodonna и сеньоры Франчини попробуем разобраться в них.

Силиконы

Многие из нас считают, что эти компоненты получены из нефти и поэтому, увидев что-то напоминающее силикон на этикетке, сразу отвергаем средство. На самом деле силикон получают из кремния, одного из самых распространенных материалов на Земле. Например, он содержится в песке.

"Это окклюзионные ингредиенты, которые поддерживают естественную гидратацию эпидермиса, поскольку создают защитную пленку, препятствующую испарению воды с поверхности", — объясняет Франчини.

Более того, силиконы инертны и самом деле безопасны. Благодаря ультрафиолетовым лучам и углекислому газу они разлагаются естественным путем в "водной среде". Вы знали об этом?

"Они увлажняют кожу косвенно, то есть не добавляют в кожу воду, а предотвращают ее обезвоживание. Они уменьшают количество воды, испаряющейся с поверхности, — явление, которое на техническом языке называется TEWL (трансэпидермальная потеря воды)", — объясняет эксперт.

Теперь вернемся к термину "окклюзионный". Многие по-обывательски смотрят на него, думая что эти компоненты закупоривают поры, кожу, заставляют ее задыхаться, что приводит к образованию проблем, в том числе прыщей. Однако опасны не окклюзионные вещества, которые на самом деле создают на коже полунепроницаемую пленку, которая удерживает воду. Возбудителями проблем в данном случае могут быть вазелин, пчелиный воск, масло ши, ланолин, сквален. Поэтому не стоит во всем обвинять силиконы.

"Ленива" ли наша кожа

А вот и нет! Как поясняет эксперт, эпидермис не привыкает к какому-либо средству, поскольку ежемесячно обновляется. Поэтому вполне можно продолжать пользоваться одной и той же косметикой.

Вместе с тем потребности кожи могут меняться в зависимости от возраста, климата, общего состояния организма, перенесенной инфекции и др. И тогда продукт, использовавшийся до недавнего времени, может оказаться непригодным.

"Утверждают, что нанесение крема на кожу не поможет, потому что в этом случае она "устанет", перестанет работать и выполнять свои функции. Это не совсем так", — предупреждает бьютиколог.

Правда состоит в том, что кожа сама по себе способна вырабатывать увлажняющие вещества, которые восстанавливают баланс обезвоживания там, где это необходимо. Но это, например, не применимо в случае особо сухой кожи, которая не способна самостоятельно восстановиться. Поэтому хороший, правильно подобранный крем незаменим.

"Да и вообще косметика — это ваш дополнительный помощник", — настаивает сеньора Франчини.

Натуральные ингредиенты vs синтетики

INCI — это аббревиатура Международной номенклатуры косметических ингредиентов, то есть своего рода профессиональный язык, используемый на международном уровне для составления списка ингредиентов косметики. Причем на латыни обычно указываются активные ингредиенты, полученные из растений, растительных экстрактов, и ингредиенты. Правда это либо миф?

"Это еще одна замечательная тема и ложная легенда последнего времени", — объясняет Франчини.

Она поясняет, что в косметике могут присутствовать как натуральные, так и синтетические ингредиенты. Причем последние создаются в лаборатории в результате синтеза молекулы и не обязательно являются вредными, опасными или менее эффективными в составе по сравнению с природными.

Что это означает? А то, что синтетические молекулы иногда могут быть еще более устойчивыми и экологически чистыми, не ставя под угрозу свою функцию и эффективность.

"Натуральное не обязательно означает лучше синтетического. Просто происхождение меняется", — утверждает бьютиколог Франчини.

Консерванты

Внимание к консервантам в косметике стало производным от внимания к этим компонентам в мире продуктов питания, где предпочтение отдается свежим продуктам, то есть способным сохранять свои органолептические свойства.

Как объясняют эксперты, проблема возникла, когда некоторые бренды начали подчеркивать, что в их продукции нет консервантов. Однако разница между косметическими и пищевыми консервантами принципиальна: в косметике консервант служит для сохранения безопасности продукта, который, в отличие от пищевого продукта, может оставаться открытый при комнатной температуре в течение нескольких месяцев. Поэтому консерванты служат для замедления или остановки роста бактерий внутри него.

Мало того, необходимо пояснить, настаивает Франчини, что все косметические продукты, содержащие воду в рецептуре, по закону должны содержать консерванты.

"Они могут отсутствовать в продуктах на масляной основе, маслах или порошках, даже если бренды предпочитают включать их, поскольку они могут вступать в контакт с самой водой. Например, когда вы намочите тени для век, чтобы изменить их покрытие", — рассказывает эксперт.

Скажете, вредно? Не только не вредно, а без них зачастую нельзя обойтись ради безопасности самой формулы.

SLES и SLS — агрессивны или нет

Если быть честными, и да, и нет. Вернее, как утверждает бьютиколог, эти поверхностно-активные вещества, используемые при производстве моющих средств, гелей для душа и шампуней, выполняют очень сильно обезжиривающее действие, поскольку это может создать проблемы для чувствительной кожи.

"Чтобы избежать проблем, лучше выбирать более деликатные поверхностно-активные вещества и, следовательно, менее обезжиривающие, отдельно или в сочетании с максимально обезжиривающими SLES и SLS, которые смягчают формулу и подходят даже для самой нежной кожи", — рекомендует сеньора Франчини.

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