20 декабря 2023 года: Игнатия Богоносца - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также плохо думать о других, злословить.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает чтит память священномученика Игнатия Богоносца. Когда Игнатий был ребенком, Господь возложил на него свою руку и сказал, что тот будет пророчествовать. Так в юности святой получил прозвище Богоносец. Тогда императором был язычник Траян. Игнатий выступил против этого. За веру в Бога его отправили в Рим, где приговорили к смерти на арене. Когда Игнатий вышел в ее центр и стал проповедовать христианство. В это время его разорвали дикие звери.
Что нельзя делать 20 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- стирать и прясть;
- выходить без надобности на улицу;
- плохо думать о других, злословить;
- отказывать людям в помощи.
Народные поверья и приметы:
- если облака идут против ветра, скоро начнется снегопад;
- синие облака — к теплу, белые — к сильному ветру;
- иней на деревьях — к ясной погоде;
- звездное небо — к хорошему урожаю;
- вьюга в этот день — к холоду и дождям, ясная и морозная погода — к жаре.
День ангела празднуют:
Антоний, Даниил, Иван, Игнатий, Филогоний.
Родились в этот день:
1974 год — Василий Слипак (убит в 2016), украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы;
1998 год — Килиан Мбаппе, французский футболист камерунского происхождения, чемпион мира (2018).
А также в этот день:
1868 год — во Львове основывают украинское общество "Просвита";
1880 год — в Нью-Йорке на Бродвее включили первые электрические огни.