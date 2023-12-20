Как сохранить здоровье кишечника: 5 продуктов, которых нужно избегать во время застолья

Чтобы сразу после праздников не оказаться на приеме у врача, тщательно выбирайте продукты для праздничного стола. Есть ряд продуктов, которых следует избегать или употреблять умеренно, чтобы не спровоцировать проблемы с пищеварением.

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В холодное время года мы меньше времени проводим на свежем воздухе, менее активны и едим более калорийную и вредную пищу, а еще это все усугубляют праздники с многочисленными застольями. Зима приносит ряд проблем с пищеварением, и некоторые продукты могут только усугубить их. Каких продуктов следует избегать, чтобы сохранить здоровье кишечника после праздников. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Острая еда

Фото: Freepik

Горячая ароматная пища — настоящее спасение после морозной прогулки или сложного рабочего дня, однако чрезмерно острая пища может раздражать слизистую оболочку кишечника, что приводит к изжоге, расстройству желудка и даже гастриту. Поэтому старайтесь использовать более мягкие специи, такие как куркума и имбирь, либо время от времени наслаждайтесь острыми угощениями с успокаивающим йогуртом.

Обработанные пищевые продукты

Замороженные обеды, упакованные закуски и сладкие лакомства обеспечивают временный комфорт, но мало что дают с точки зрения питательных веществ, полезных для кишечника. Они часто содержат рафинированные углеводы, вредные жиры и искусственные добавки, которые могут нарушить хрупкий баланс кишечных бактерий, пищеварение и негативно повлиять на иммунитет.

Газированные напитки

Фото: Freepik

Газированные напитки могут обеспечить приятное освежение, но пузырьки газа способны вызвать вздутие живота, дискомфорт и усугубить существующие проблемы с кишечником. Чтобы избежать обезвоживания и поддержать пищеварение, отдавайте предпочтение чистой воде, травяным чаям или теплым супам,

Сладости

Сезон праздников наполнен сладкими угощениями, но резкие скачки уровня сахара наносят ущерб кишечному микробиому. Чрезмерное потребление сахара способствует росту вредных бактерий и нарушает баланс хороших и плохих, что приводит к воспалениям и проблемам с пищеварением.

Жирная еда

Фото: Freepik

Хотя насыщенные сливочные блюда могут показаться отличным зимним лакомством, тяжелую пищу трудно переваривать, особенно в холодные месяцы, когда наша пищеварительная система естественным образом замедляется. Выбирайте более легкую пищу с легкоусвояемыми жирами, содержащимися в авокадо, орехах и семенах.

Отдавайте предпочтение простым сезонным продуктам, которые богаты клетчаткой, пребиотиками и витаминами, питающими кишечные бактерии и обеспечивающими бесперебойную работу кишечника. Включите в свой рацион согревающие супы и тушеные блюда, которые обеспечат кишечник клетчаткой и питательными веществами.

Не забывайте о ферментированных продуктах, таких как квашеная капуста, огурцы, помидоры или яблоки, которые способствуют здоровью кишечника и повышают иммунитет.

Помня об этих советах, вы сможете провести все зимние праздники месяцы в отличном самочувствии и со здоровым кишечником. Помните, умеренность является ключевым моментом. Время от времени наслаждайтесь любимыми угощениями, но помните о потребностях своего кишечника и отдавайте предпочтение продуктам, богатым питательными веществами и полезными для кишечника.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.