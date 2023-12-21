Хорошее настроение и чистые мысли: главные компоненты вкусной рождественской кутьи (фото)

Символами кутьи, главного рождественского блюда в Сочельник, являются пшеница, орехи, мед и мак. Остальные — вкусности каждого региона.

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Пожалуй, существует миллион рецептов рождественской кутьи: у кого-то бабушка готовит ее только из пшеницы и орехов с медом, чья-то мама добавляет рис, а тетя еще и миндаль. Итак, как приготовить действительно вкусную рождественскую кутью, да еще и по всем канонам, мы узнавали из разных источников.

Однако главное в приготовлении кутьи, как и вообще любого обрядового блюда, — хорошее настроение и чистые мысли. Поверьте, от этого действительно зависит, какой будет кутья на Рождество — и соответственно целый год. А еще кутью готовят на Маланки и Крещение.

Какие символы добавляют в кутью

Сначала предлагаем вам узнать, какие компоненты кутьи являются обязательными. Это — пшеница, орехи, мед и мак. Остальные — вкусности каждого региона.

Итак, пшеница — это жизнь, продолжение рода и достаток. Мед — здоровье, счастливая семья, хороший быт. Мак — символ плодородия, однако самое главное его дело — это защита от темных сил. А орехи — это просто объедение!

Итак, внимательно читайте и выбирайте, какая кутья вам больше нравится. А, может, у вас проснется собственный кулинарный талант и вы удивите своих близких непревзойденным рецептом главного рождественского блюда.

Закарпатская кутья

Главная "изюминка" этой кутьи — ее насыщенность. Она должна быть достаточно жидкой, поэтому пшеницу для нее очень хорошо проваривают, и желательно заранее залить ее (например, на ночь) водой.

Ингредиенты:

1 стакан пшеницы;

4 стакана воды;

1 стакан узвара;

100 г мака;

100 г изюма;

горсть орехов;

2-3 столовые ложки меда или по вкусу.

В готовую пшеницу добавьте сваренный и растертый до "белой воды" мак, а затем — обязательно мед и орехи. Современные хозяйки еще добавляют изюм и заливают все узваром, но это как кому нравится. Главное, чтобы у вас получилась кутья, а не суп. Обязательно тщательно все перемешайте.

Фото: Getty Images

Бойковская кутья

Эту кутью начинают готовить с того, что пшеницу сначала отбивают, чтобы сошла шелуха. Когда хорошо все сделали, пшеницу нужно замочить на ночь в холодной воде. Дайте пшенице просохнуть, а утром залейте ее горячей водой и варите на медленном огне.

Ингредиенты:

пшеница шлифованная — 2 стакана;

мак — 1 стакан;

изюм — 200 г;

орехи грецкие — 200 г;

мед — 100 г.

Остальные компоненты добавляют уже перед самым святым ужином, чтобы кутья была свежей. К пшенице, смазанной немного маслом, приобщают тертый мак, орехи и мед. Кстати, орехи лучше немного поджарить на сковороде.

Изюм, курагу и чернослив на Бойковщине добавляют крайне редко, чтобы не портить традиционное блюдо. А вот много меда и мака — то, что надо!

Бойковская кутья традиционно густая. Еще одним интересным моментом является традиция подбрасывать первую ложку кутьи к потолку. А уже тогда всем по очереди ее пробовать.

Интересно, что иногда мед могут заменить сахаром, или вообще подсолить блюдо. Попробуйте, может и вам понравится?

Лемковская кутья с бобальками

Сначала готовят собственно сами бобальки — небольшие шарики из пресного теста. Они готовятся так: раскатывают пресное дрожжевое тесто и вырезают из него маленькие шарики. Когда бобальки подойдут, их нужно испечь в духовке — 25 минут при температуре 180 градусов. Лучше это сделать за день до Рождества, чтобы они успели настояться.

Фото: Facebook

Перед тем, как добавлять остальные ингредиенты, бобальки опускают в кипяток или сбрызгивают горячей сладкой водой. Теперь наступает время добавить тертый мак, орехи и мед. Особая лемковская кутья готова.

Тернопольская кутья

На Тернопольщине пшеницу моют и замачивают на несколько часов. Затем ее нужно отварить на среднем огне до готовности, время от времени помешивая. Мак растереть до молочного белого цвета.

Сваренную пшеницу сначала заправить растертым маком, растворенным медом или сахаром и рублеными орехами, иногда специально перед тем поджаренными. Кроме того, к блюду обязательно добавляют изюм, заранее замочив его. Затем тщательно все смешивают и подают к столу.

А вот если хотите удивить родных необычным блюдом, то приготовьте кутью с халвой.

пшеница толченая — 0,5 кг;

вода — 3 л;

мак — 300 г;

мед — 200 г;

изюм — 100 г;

халва — 200 г;

орехи — 200 г;

цукаты — 100 г;

сахар — 100 г.

Сначала нужно сварить очищенную пшеницу до готовности. Доведите воду до кипения и добавьте в нее пшеницу.

Затем добавляем мед, сахар, халву, предварительно пропаренный изюм, также поджаренные орехи и растертый мак. Все тщательно перемешать и дать немного настояться.

Перед подачей на стол посыпьте кутью цукатами.

Волынская кутья

Ранее единого рецепта приготовления кутьи на Волыни не было, ведь кто-то имел для блюда пшеницу, а кто-то — только ячмень. Однако почти все сдабривали кутью маслом.

Сейчас блюдо в основном готовят с пшеницей, а главной его "изюминкой" является то, что мак не перетирают и не замачивают. А еще иногда добавляют курагу.

Кутья из перловки

Перловую крупу промойте, залейте водой в соотношении 1 часть крупы на 3 части воды, добавьте щепотку соли. Варите на медленном огне до готовности. Чтобы не подгорело, помешивайте, если надо — доливайте немного воды. Откиньте на сито и охладите.

Ингредиенты:

1 стакан перловой крупы;

1 неполный стакан мака;

полстакана почищенных грецких орехов;

полстакана изюма;

мед и сахар по вкусу.

Мак заварите крутым кипятком и поставьте на слабый огонь, варите до тех пор, пока зернышки не будут легко растираться между пальцами. Затем мак откиньте на сито, хорошо отцедите и перекрутите через мясорубку. Можно наоборот — сначала смолоть мак в кофемолке, а затем сварить.

Фото: УНИАН

Мак перемешайте с готовой перловкой, добавьте порубленные ножом орехи, промытый изюм, мед и сахар по вкусу. Приправьте миндальным молочком или просто немного разбавьте кипяченой водой либо узваром.

Кутья из риса и варенья

Рис разберите, промойте, залейте водой, доведите до кипения. Откиньте на сито, промойте под проточной холодной водой, снова положите в кастрюлю и варите до готовности в большом количестве воды. Снова откиньте на сито и охладите. Высококачественные, более дорогие сорта длинного или круглого рассыпчатого риса промывать не надо.

Ингредиенты:

1 стакан риса;

сахар по вкусу;

щепотка соли;

1 стакан процеженных ягод или кусочков фруктов из красного или желтого варенья (вишни, абрикосы, сливы, яблоки, клубника).

Из любимого варенья выберите и откиньте на сито стакан ягод или фруктов и осторожно смешайте с рисом. Подлейте немного оставшегося сиропа или сладкой кипяченой воды, или миндального молока. Но учтите: грецкие орехи и варенье из черники, ежевики, черной смородины к этому рецепту не подходят.

Кутья пшеничная с мармеладом

Пшеничную крупу хорошо промойте и высыпьте в кипящую воду. Варить на маленьком огне, постоянно помешивая 15-20 минут. Когда пшеничная каша загустеет, закройте кастрюлю крышкой и поставьте на 30-40 минут в подушку, чтобы полностью впиталась вода.

Ингредиенты:

пшеница — 2 стакана;

вода — 1 литр;

изюм — 0,5 стакана;

грецкие орехи — 50 г;

мед — 100 г;

мармелад — 100 г.

Изюм промойте, залейте кипятком и поставьте вариться на 5 минут. Процедите через сито и обдайте холодной водой.

В теплой каше растворите мед, добавьте измельченные орехи и изюм, перемешайте. Мелко порежьте мармелад и смешайте с кутьей. Часть мармелада оставьте для украшения кутьи перед подачей на стол.

Фото: Getty Images

Галицкая кутья

На Галичине кутью традиционно готовят из пшеницы. А еще — классика: мак и мед.

Ингредиенты:

пшеница — 0,5 л;

200 г мака;

одна ложка меда;

100 г рубленых грецких орехов;

100 г изюма;

0,5 л кипяченой воды.

Сейчас пшеницу уже не нужно толочь так, как это было прежде, и варится она быстрее, поэтому процесс упростился. Однако традиции не изменились: кутью подают в макитре, где перед тем терли мак. Тогда уже добавляют орехи и мед, растопленный в узваре или воде. А дальше все зависит от хозяйки — кто-то добавляет изюм, а кто-то миндаль. Иногда даже дожаривают корицей.

Уникальная кутья от Дарьи Цвек

Известная галицкая кулинарка Дарья Цвек предлагает замечательные рецепты кутьи к праздничному столу. Фактически это — золотой стандарт рождественского блюда, который обязательно удастся всем.

Ингредиенты:

пшеница — 0,5 л;

стакан мака;

стакан сахара;

стакан измельченных грецких орехов;

изюм;

мед;

вишневое варенье — по вкусу.

Очищенное от отрубей зерно пшеницы после неоднократного промывания залейте кипятком и варите на медленном огне 2-3 часа, чтобы зерно "расклеилось". Если вода выкипела, то ее нужно долить.

Предварительно запаренный в кипятке, а затем отцеженный мак, разотрите до однородной массы. Тогда к вареной пшенице добавьте мак, орехи, сахар, мед и хорошо все перемешайте. Регулировать густоту можно доливанием холодной кипяченой воды или узвара. Также можете добавить изюм и несколько ложек вишневого варенья — если вам по вкусу.

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