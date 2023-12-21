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Стиль жизни

"Профессиональная девушка" для банкиров с Уолл-стрит заработала $70 тыс. за две недели

Миа Ли, єскорт, профессиональная девушка
Фото: mialee_nyc/instagram | Миа Ли работает шесть дней в неделю

Жительница Нью-Йорка утверждает, что ее график расписан вплоть до января. Несмотря на такую загруженность, она любит свою работу и бросать ее не планирует.

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35-летняя финансистка Миа Ли пять лет назад ушла из банковской сферы и нашла куда более прибыльную работу. Она обслуживает богатых клиентов с Уолл-стрит, работая "профессиональной девушкой", и ее доход в предпраздничные дни превышает 30 тысяч долларов в неделю, пишет Business Insider.

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По словам американки с азиатской внешностью, она не жалеет, что сменила корпоративную суету на более рискованный и авантюрный образ жизни в роли эскортницы и стриптизерши.

За первые две недели декабря Миа заработала почти 70 тысяч долларов. Она объяснила, что давала себе выходной по воскресеньям — единственному дню недели, который оставляла для себя. Например, во второе воскресенье декабря Ли решила воспользоваться подарочной картой, которую подарил ей клиент, в высокотехнологичном оздоровительном спа-центре, где она опробовала инфракрасную сауну и гипербарическую камеру.

Миа, назначая встречи с клиентами, сразу говорит, что сеансы должны быть продолжительностью не менее трех часов по вечерам, когда спрос на ее услуги весьма высок.

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Хотя большую часть года девушка отдает предпочтение эскорт-клиентам, а не часам в стриптиз-клубе, она объяснила, что там "сейчас суета".

"Многие из моих завсегдатаев стрип-клубов за городом вернулись в город на предрождественские деловые встречи и корпоративные вечеринки. Отдельные комнаты клуба сейчас пользуются большим спросом, поэтому я могу рассчитывать на то, что они заплатят как минимум за четыре часа наедине со мной. Это обойдется им как минимум в 1760 долларов", — продолжила она. Миа добавила, что часто клиенты оставляют ей солидные чаевые, и сумму нередко доходит до 1000 долларов.

Она также уточнила, что, будучи стриптизершей, технически она является "частным подрядчиком" в клубе, в котором работает, поэтому может приходить и уходить, когда пожелает.

У Мии в календаре есть ассистент, который записывает заявки на встречи, поскольку Ли принимает заказы только через свой веб-сайт, игнорируя текстовые сообщения и звонки. Рабочие дни и вечера у девушки расписаны практически без перерыва до января.

Пока она занята, за ее квартирой следит домработница, которую Миа наняла три года назад. Женщина приходит раз в неделю и наводит там идеальный порядок.

В воскресенье у девушки выходной и время для себя

Несмотря на загруженный график, бросать свое занятие Ли не собирается.

"Моя работа утомительна, но я действительно люблю ее. Я отвечаю за свой график и придумываю стратегии, позволяющие зарабатывать еще больше денег с каждым месяцем и годом. Иметь такую независимость бесценно"", – утверждает она.

Эскорт – не единственный заработок Мии. Она также подрабатывает в качестве финансового директора журнала об эротическом искусстве и культуре Petit Mort.

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