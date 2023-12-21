"Професійна дівчина" для банкірів із Волл-стріт заробила $70 тис. за два тижні

Мешканка Нью-Йорка стверджує, що її графік розписаний аж до січня. Незважаючи на таку завантаженість, вона любить свою роботу і кидати її не планує.

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35-річна фінансистка Міа Лі п'ять років тому пішла з банківської сфери і знайшла значно прибутковішу роботу. Вона обслуговує багатих клієнтів з Волл-стріт, працюючи "професійною дівчиною", і її дохід у передсвяткові дні перевищує 30 тисяч доларів на тиждень, пише Business Insider.

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За словами американки з азіатською зовнішністю, вона не шкодує, що змінила корпоративну метушню на ризикованіший і авантюрніший спосіб життя в ролі ескортниці та стриптизерки.

За перші два тижні грудня Міа заробила майже 70 тисяч доларів. Вона пояснила, що давала собі вихідний по неділях — єдиному дню тижня, який залишала для себе. Наприклад, у другу неділю грудня Лі вирішила скористатися подарунковою карткою, яку дав їй клієнт, у високотехнологічному оздоровчому спа-центрі, де вона випробувала інфрачервону сауну та гіпербаричну камеру.

Міа, призначаючи зустрічі з клієнтами, одразу каже, що сеанси мають бути тривалістю не менше трьох годин вечорами, коли попит на її послуги вельми високий.

Хоча більшу частину року дівчина віддає перевагу ескорт-клієнтам, а не годинам у стриптиз-клубі, вона пояснила, що там "зараз метушня".

"Багато хто з моїх завсідників стрип-клубів за містом повернулися в місто на передріздвяні ділові зустрічі та корпоративні вечірки. Окремі кімнати клубу зараз мають великий попит, тому я можу розраховувати на те, що вони заплатять щонайменше за чотири години наодинці зі мною. Це обійдеться їм щонайменше в 1760 доларів", — продовжила вона. Міа додала, що часто клієнти залишають їй солідні чайові, і сума нерідко доходить до 1000 доларів.

Вона також уточнила, що, будучи стриптизеркою, технічно вона є "приватним підрядником" у клубі, в якому працює, тож може приходити і йти, коли забажає.

У Мії в календарі є асистент, який записує заявки на зустрічі, оскільки Лі приймає замовлення тільки через свій вебсайт, ігноруючи текстові повідомлення та дзвінки. Робочі дні та вечори у дівчини розписані практично без перерви до січня.

Поки вона зайнята, за її квартирою стежить домробітниця, яку Міа найняла три роки тому. Жінка приходить раз на тиждень і наводить там ідеальний порядок.

У неділю в дівчини вихідний і час для себе

Незважаючи на завантажений графік, кидати своє заняття Лі не збирається.

"Моя робота втомлює, але я дійсно люблю її. Я відповідаю за свій графік і вигадую стратегії, що дають змогу заробляти ще більше грошей з кожним місяцем і роком. Мати таку незалежність безцінно"", — стверджує вона.

Ескорт — не єдиний заробіток Мії. Вона також підробляє як фінансова директорка журналу про еротичне мистецтво і культуру Petit Mort.

Раніше Фокус писав, що жінка розповіла, як ескорт врятував її шлюб.