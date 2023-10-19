Любитель ескорту: пара скасувала весілля через "аморальну" поведінку родича

Жінка дізналася, що брат її нареченого ходить на побачення з дівчатами за гроші, після чого відмовилася кликати його на своє весілля.

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Для багатьох людей важливо, щоб вони ладнали з членами сім'ї своїх близьких. Якщо у них хороші стосунки, життя стає набагато простішим, але іноді на шляху виникають перешкоди. Коли одна жінка дізналася хобі брата її майбутнього чоловіка, вона назвала його "жалюгідним і огидним" і скасувала весілля з коханим. Про це повідомляє видання Мirror.

Як з'ясувалося, брат нареченого регулярно звертається в ескорт і наймає дівчат-супровідників.

Чоловік пояснив, що його брат трагічно втратив дружину, коли йому було лише 28 років, і відтоді він бореться з порожнечею, яку вона залишила.

Чоловік пояснив, що його брат хоче "людського спілкування, а не зобов'язань", і внаслідок цього наймає жінок, які супроводжують його на вечерю. Він уточнив, що його брат не хоче інтимних стосунків, але йому подобається відсутність "незручних розмов на першому побаченні", оскільки вони обидва перебувають на одній хвилі.

Коли він пояснив ситуацію, вона сказала, що це "огидно", і заявила, що не хоче, щоб він був гостем на їхньому весіллі через те, що він робив.

Її партнер розповів: "Ми сильно посварилися, і я сказав їй, що якщо мого брата не запросять, весілля не буде".

Він сказав, що після сварки вони опинилися в "патовій ситуації" і через конфлікт навіть сплять у різних кімнатах. Він більше не впевнений, чи варто йому скасувати весілля, оскільки вона, схоже, не відчувала "співчуття або розуміння" до його брата.

Раніше Фокус повідомляв, що наречена отримала подарунки від провідних брендів і знаменитостей. До списку "запрошених" майбутнього подружжя увійшли такі знаменитості, як Доллі Партон, Джастін Бібер і Джонні Депп, а також їхня улюблена бейсбольна команда Toronto Blue Jays. Вони планують виставити отримані подарунки на своєму весіллі.

Також стало відомо, що пара одружилася в затопленій через тайфуни церкві. Район, у якому проживали Пауло і Мае Паділья, був затоплений, але вони були сповнені рішучості дійти до вівтаря. На подив подружжя, гостям також вдалося дістатися до церкви, пробираючись по воді в шльопанцях і гумових чоботях.