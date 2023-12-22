"Аквамен-2" в подарок на Рождество: ужасен или прекрасен. Рецензия на фильм

В Украине состоялась премьера второй части "Аквамена".

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На текущей неделе в мировом прокате стартовал показ второго "Аквамена" и, скажем прямо, вызвал море неодобрительных отзывов от критиков, которые, казалось, только и ждали выхода фильма с Момома, чтобы излить на него всю свою желчь и разочарование уходящего года.

Как только не назвали творение Джеймса Вана: и "последним криком со дна вселенной DC", и "пластиковым пакетом, плывущим по унылым глубинам супергеройского кино", а Питер Брэдшоу из The Guardian успел допустить, что Джейсон Момоа в перерывах между дублями звонил агенту с упреками, как тот мог допустить такое безобразие в его карьере, и почему такого не произошло с Джулией Робертс или Леонардно Ди Каприо.

Окей, критики, мы вас услышали. Фокус побывал на прерванной тревогой премьере "Аквамена-2" и озвучивает свой вердикт.

О чем фильм "Аквамен-2"

Если коротко — о том, же , о чем и первый — о Джейсоне Момоа, который просто куражится, изображая утрированную версию самого себя, совершенно без стеснения иронизируя над собственной незатейливостью. В общем-то, этим и был обусловлен внушительный кассовый успех первой ленты. Но мы все знаем, как сложно остановиться, когда что-то начинает приносить высокие доходы: "Аквамен" был обречен на продолжение и получил его в виде сиквела "Аквамен и Потерянное царство".

Трейлер фильма "Аквамен-2"

По сюжету второй части король океана Артур Карри (Момоа) живет обычной земной жизнью, женат на принцессе Мере (Эмбер Херд, которую то вырезали из фильма, то возвращали назад), растит годовалого сына, пьет пиво и ест бургеры. Эти неброские события чередуются с заседаниями океанического совета, в котором правит Артур в статусе короля после того, как отправил в заточение своего брата Орма Карри.

Обычное течение жизни прерывается внезапно назревшей опасностью резкого потепления климата и мутации всех существ, населяющих сушу и океаны. Аквамен понимает, что не справится в одиночку, и вызволяет из заточения им же отправленного в пустынное изгнание брата. Как говорится, сила — хорошо, а две — лучше (здесь намеренно не сказано про голову). В приключениях братьям помогает "прокачанный высокоразвитый интеллект в виде осьминога Фопо", который, несмотря на свое развитие, не разговаривает и издает нечленораздельные звуки.

Плюсы и минусы фильма "Аквамен-2"

Из плюсов стоит отметить все ту же самоиронию Момоа: она не только не исчезла из сюжета, она вышла на другой уровень и стала играть отдельную роль, превратившись в автономного персонажа. Примерно такую же историю мы наблюдали в "Форсаже-10", в котором Момоа так поиздевался над своим персонажем — истерично-абьюзивно-параноидальным наркоторговцем Данте, что вся автомобильная история "Форсажа" просто отошла на второй план и превратилась в фон для главного злодея сюжета.

Так же произошло и с "Акваменом". В каждом эпизоде фильма Момоа словно говорит зрителю: "Да, я понимаю, что это не Генри Джеймс, и я снимаюсь в картинах, далеких от классики, но давай из этого извлечем максимум веселья!" А веселья во второй части хоть отбавляй: погони, мутанты, подводные битвы и много юмора, местами довольно удачного.

Из минусов можно отметить переизбыток грубого продукт-плейсмента. В начале фильма зритель первым делом видит бренд пива, а потом — самого Аквамена. С течением сюжета мы снова слышим рекламу бургеров и прочих незатейливых атрибутов жизни американцев.

К минусам можно отнести и бестолковый сценарий. И мы сейчас – не про отсутствие уважения к законам физики. Чтобы не спойлерить, не будем вдаваться в подробности — все увидите сами.

Но для того, чтобы понять ценность и целесообразность фильма "Аквамен-2", следует вспомнить, для чего люди вообще ходят на супергеройские фильмы и за что любят комиксы. Правильно – за отсутствие закона гравитации и возможность выйти за рамки реального, посмотреть на того, кто всегда побеждает, разрывая льву пасть, и шутит в самой патовой ситуации, спасая мир от очередного апокалипсиса. Все выше перечисленные аспекты присутствуют в новом "Аквамене". Ведь комиксы и супергерои — это не про "ищите и обрящете", а про "забудьте о законах и целесообразности".

Конечно, киностудия DC выпустила за 2023 год два провальных фильма — "Флеш" и "Марвелы", а "Аквамен" рискует дополнить "святую троицу". Но период старта проката сиквела с Момоа настолько удачен, что вполне может поднять картину на верхние позиции кассовых сборов.

Так что этот "пластиковый пакет" все еще может принести своим продюсерам из "унылых глубин" пару сундуков золота.

Стоит ли смотреть фильм "Аквамен-2"?

Да, если:

Вы думаете, как развлечь детей на каникулах. "Аквамен" — яркий и развлекательный. Впрочем, взрослым тоже не будет скучно: как минимум посчитаете количество факапов в фильме.

Вы — поклонники Джейсона Момоа: он явно старался.

Нет, если:

Вы категорично и неприязненнно настроены к фильмам DC и вообще склонны ходить в кинотеатры ради смыслов. Вам точно не сюда!

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Анатомия падения".