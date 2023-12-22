Сын Ксении Мишиной оказался в больнице на отдыхе в Таиланде

Мишина отвезла сына на отдых, как вознаграждение за хорошую учебу.

Related video

34-летняя актриса сериала "Крепостная" Ксения Мишина, рассказала, что ее сын Платон оказался в больнице Таиланда. Об этом актриса сообщила у себя на странице в инстаграм.

Как выяснилось, 11-летний Платон оказался в больнице из-за плохого самочувствия. Точнее из-за адаптации в новой стране. На фоне перелета, смены часового пояса и климата у Платона поднялась высокая температура.

"Адаптация у нас проходит сложно... вирус, температура 40,3... Уже вторые сутки не сплю", — написала Мишина.

Стоит отметить, что актриса вместе с сыном приехали в Таиланд два дня назад. Об этом актриса рассказала в своем блоге. Тогда Мишина призналась, что они очень устали с сыном, ведь имели три перелета. В одном из перелетов они имели билеты на места возле аварийного выхода, поэтому им сложно дался несколько часовой перелет.

По прибытии в место назначения Мишина опубликовала радостное видео с сыном на отдыхе, из-за чего нарвалась на критику.

Часть поклонников набросились на актрису за то, что в стране война, а она показывает, как отдыхает на дорогом курорте. "Ура, война кончилась!?", "Война — одна на всех!", " Может,кто-то этого не почувствовал-пусть Господу благодарит. А хвастаться дорогим отдыхом-излишне...", " Не для всех война, это очевидно", "Хвастаться своим отдыхом когда украинцы умирают и страна залита кровью своих граждан может только дура или человек оторванный от реальности. Русня порадуется", "Или это такой способ получить какие-то эмоции за счет хвастовства, да еще и во время войны! Если разве нечем другим похвастаться... Все больше разочаровываюсь в Ксении...".

Однако, были и те, кто поздравили актрису и пожелали хорошего отдыха с сыном.

"У меня вызывает видос восхищения — женщина заработала и повезла себя и ребенка на отдых!!! Тут только восхищение", "Так замечательно, мамочка и сынок на одной волне".

Напомним, Ксения Мишина откровенно рассказала об отце своего ребенка.