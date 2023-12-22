Син Ксенії Мішиної опинився в лікарні на відпочинку в Таїланді

Мішина відвезла сина на відпочинок, як винагорода за гарне навчання.

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34-річна акторка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина, розповіла, що її син Платон опинився у лікарні Таїланду. Про це акторка повідомила у себе на сторінці в інстаграм.

Як з’ясувалося, 11-річний Платон опинився в лікарні через погане самопочуття. Точніше через адаптацію в новій країні. На фоні перельоту, зміни часового поясу та клімату у Платона піднялася висока температура.

"Адаптація в нас проходить складно… вірус, температура 40,3… Вже другу добу не сплю", — написала Мішина.

Варто відзначити, що акторка разом з сином приїхали до Таїланду два дні тому. Про це акторка розповіла у своєму блозі. Тоді Мішина зізналася, що вони дуже втомилися з сином, адже мали три перельоти. В одному з перельотів вони мали квитки на місця біля аварійного виходу, тому їм складно дався кілька годинний переліт .

Після прибуття в місце призначення Мішина опублікувала радісне відео з сином на відпочинку, через що нарвалася на критику.

Частина шанувальників накинулися на акторк за те, що в країні війна, а вона показує, як відпочиває на дорогому курорті. "Ура ,війна скінчилася !?", "Війна-одна на всіх!

Може,хтось цього не відчув-нехай Господу дякує. А хизуватися дорогим відпочинком-зайве…", " Не для всіх війна, це очевидно", "Хизуватись своїм відпочинком коли українці вмирають і країна залита кров'ю своїх громадян може тільки дура чи людина відірвана від реальності. Русня порадіє", " Чи це такий спосіб одержати якісь емоціі за рахунок хизування, та ще й під час війни! Якщо хіба нема чим іншим похвалитися… Все більше розчаровуюсь у Ксенії…".

Однак, були і ті, хто привітали акторку і побажали гарного відпочинку з сином.

"У мене викликає відос захоплення — жінка заробила і повезла себе і дитину на відпочинок!! Тут тільки захоплення", "Так чудово, матуся і синок на одній хвилі".

Нагадаємо, Ксенія Мішина відверто розповіла про батька своєї дитини.