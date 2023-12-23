Рождество 25 декабря 2023 года: когда теперь колядовать и щедровать

После нововведений ПЦУ в церковном календаре теперь Рождество празднуем 25 декабря, колядовать нужно на Святвечер — 24 декабря, а щедровать — 31 декабря.

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Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше: Святвечер — 24 декабря, а Рождество — 25 декабря. Соотвественно и традиционные обряды, колядование и щедрование, тоже получили новые даты.

Когда теперь колядовать?

В большинстве регионов Украины колядовать ходят на Святвечер — а это теперь 24 декабря. Но в некоторых такой обряд проводят на Рождество, а кое-где и вовсе на Марию или на Степана — 26 и 27 декабря.

Колядовать могут как мальчики, так и девочки. Колядки традиционно прославляют плодородие земли, содержат пожелания счастья и рассказывают историю рождения Христа.

Когда теперь щедровать?

Щедровать принято на Маланки — по новому стилю этот праздник выпадает на 31 декабря. Традиционно щедровали только девушки, но позже начали ходить и юноши. Считается, что того, кто был щедр к щедровальникам, ждет удачный и урожайный год.

Когда теперь сеять?

Традиционно принято засевать ранним утром на Василия. Сейчас этот праздник выпадает на 1 января. Во многих регионах первому посевальнику давали наибольшее вознаграждение. Поэтому юноши старались выйти посевать, как можно раньше.

Традиционно засевать должны ходить только парни — считалось, к удаче, если первым на Новый год в дом войдет юноша. Во время поздравления ребята символически сеют в доме пшеницу или другое зерно. Это предвещает щедрый урожай в Новом году.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на декабрь 2023 года