Різдво 25 грудня 2023 року: коли тепер колядувати та щедрувати

Після нововведень ПЦУ в церковному календарі тепер Різдво святкуємо 25 грудня, колядувати потрібно на Святвечір — 24 грудня, а щедрувати — 31 грудня.

Related video

Оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни відзначають на 13 днів раніше: Святвечір — 24 грудня, а Різдво — 25 грудня. Відповідно і традиційні обряди, колядування та щедрування, теж отримали нові дати.

Коли тепер колядувати?

У більшості регіонів України колядувати ходять на Святвечір — а це тепер 24 грудня. Але в деяких такий обряд проводять на Різдво, а подекуди на Марію або на Степана — 26 і 27 грудня.

Колядувати можуть як хлопчики, так і дівчатка. Колядки традиційно прославляють родючість землі, містять побажання щастя та розповідають історію народження Христа.

Коли тепер щедрувати?

Щедрувати прийнято на Маланки — за новим стилем це свято випадає на 31 грудня. Традиційно щедрували тільки дівчата, але пізніше почали ходити і юнаки. Вважається, що на того, хто був щедрий до щедрувальників, чекає вдалий і врожайний рік.

Коли тепер сіяти?

Традиційно прийнято засівати рано вранці на Василя. Зараз це свято випадає на 1 січня. У багатьох регіонах першому посівальнику давали найбільшу винагороду. Тому юнаки намагалися вийти посівати якомога раніше.

Традиційно засівати повинні ходити тільки хлопці — вважалося, на удачу, якщо першим на Новий рік до хати увійде юнак. Під час привітання хлопці символічно сіють у хаті пшеницю або інше зерно. Це віщує щедрий урожай у Новому році.

Також Фокус писав календар церковних свят на грудень 2023 року