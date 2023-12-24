Дидух, кутья и колядки: главные рождественские традиции в Украине

Рождество – особенный праздник, насыщенный традициями и обычаями, которые в течение веков передаются из поколения в поколение. Вот несколько основных рождественских традиций в Украине.

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Святвечер

Особенным событием накануне Рождества является Святвечер или Сочельник (от названия блюда — сочиво), которые празднуют 24 декабря. За этой трапезой принято разговляться после 40-дневного Рождественского поста, за стол садиться после того, как взошла первая звезда, а также после прочтения молитвы. Традиционно на Святвечер подают 12 блюд, символизирующих 12 месяцев в году. Эти блюда часто включают кутю, борщ, вареники, рыбу, капусту, грибы и другие продукты. Хлеб играет важную роль в ритуалах Святвечера. Хозяйка дома предлагает первый ломоть хлеба члену семьи с наилучшими пожеланиями.

Традиционное блюдо на Святвечер — кутья Фото: Getty Images

Кутя

Это блюдо из пшена, меда, орехов, мака и воды, которое готовится и подается на Святвечер. Каждый из этих компонентов несет свой символический смысл: пшено — знак богатства и обилия, мед — сладость жизни, орехи — сила и здоровье, мак — вечную любовь, а вода — символ очищения. Кутя символизирует общность и единство семьи.

Дидух

Главным украшением дома считается дидух – сноп пшеничных стеблей, символизирующий дух наших предков, а также благосостояние дома, оберег рода. Считается, что в эти дни наши предки возвращаются, чтобы провести время со своими семьями. Дидух ставят на самое почетное в доме место – под образами.

Вертеп

Вертеп — это традиционное украинское представление или пастораль, рассказывающее о рождении Иисуса Христа. В различных регионах Украины вертепы могут иметь свои особенности в оформлении и традициях. Вертепы часто сочетаются с колядками — песнями, исполняемыми колядниками, рассказывающими о рождении Христа и приносящими пожелания благословения дому.

Колядки

Накануне Рождества, в Святвечер, принято колядовать. Молодые люди ходят по домам, поют рождественские песни (колядки) и желают благословения. Считается хорошей приметой, если к вам зашли колядовать — значит год будет удачным и урожайным.

Колядовальники в Украине Фото: Getty Images

Освящение воды

В день Рождества верующие приносят свою воду в церковь для освящения священной водой. Эта вода считается целебной и принимается в домах как символ благословения.

Празднование

После Святвечера рождественские празднования продолжаются еще месяц. В этот период наши предки устраивали народные гулянья, где люди веселятся, поют, танцуют и поздравляют друг друга с праздником.

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