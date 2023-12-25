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Стиль жизни

25 декабря 2023 года: Рождество Христово - что сегодня нельзя делать

Фото: Википедия

Сегодня нельзя выяснять отношения, обижаться и ссорится с кем-либо.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь отмечает один из самых важных и больших церковных праздников — Рождество Христово. Считается, что именно в этот день Дева Мария родила Иисуса Христа. Перед этим верующие выдерживают большой рождественский пост (40 дней).

Что нельзя делать 25 декабря:

  • ссориться с кем-либо;
  • заниматься работой по дому;
  • выносить мусор;
  • ходить на охоту;
  • красить и стричь волосы;
  • ставить на стол пустые тарелки.

Народные приметы и поверья:

  • если на Рождество ударит мороз — будет холодно на Крещение;
  • много снега — будет благоприятный год;
  • ясное небо — к крепким морозам;
  • если день теплый — ждите холодную весну.

День ангела празднуют:

Леонид, Мария, Валтасар, Мельхиор, Гаспар.

Родились в этот день:

1971 год — Джастин Трюдо, премьер-министр Канады с 2015 г.

Также в этот день:

336 год – в Риме происходит первое документально подтвержденное празднование Рождества;

1741 год — Андерс Цельсий, шведский астроном и математик изобретает шкалу измерения температуры;

1923 год — впервые на новогодней елке в Белом доме (Вашингтон) засвечивают электрическую гирлянду.