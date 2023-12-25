Как избавиться от похмелья: 7 домашних средств, которые всегда под рукой

Если вы накануне пили много алкоголя, то очевидно, что наутро у вас может быть плохое самочувствие и головная боль. Справиться с последствиями похмелья помогут домашние средства.

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Похмелье – это неприятное чувство, с которым вы просыпаетесь после чрезмерного употребления алкоголя. Симптомы похмелья очень индивидуальны и зависят от особенностей организма, а также от типа и количества выпитого алкоголя. Похмелье обычно проходит само по себе в течение дня и быстрого лечения не существует так как организму требуется много времени, чтобы восстановиться. Если вы чувствуете похмелье, вы можете попробовать простые домашние средства, чтобы немного облегчить состояние. Об этом пишет Pharm Easy.

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Алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка, вызывая чрезмерную выработку кислоты. Избыточная кислота в желудке вызывает чувство тошноты и дискомфорта.

К основным симптомам похмелья относят:

рвота, боль в желудке и тошнота;

нарушение сна;

слабость и усталость;

соли в мышцах;

жажда;

потоотделение;

тремор;

тревога, депрессия и раздражительность;

головокружение;

повышенное кровяное давление;

чувствительность к звуку и свету;

головная боль.

Волшебного лекарства от похмелья не существует, просто дайте своему организму достаточно времени, чтобы оправиться от токсического воздействия алкоголя. Однако вы можете попробовать эти домашние средства, чтобы справиться с симптомами и ускорить выздоровление.

Пейте много жидкости

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Употребление алкоголя способствует частому мочеиспусканию, что приводит к потере жидкости. Если вы также испытываете потливость, диарею и рвоту, ваш организм может быть сильно обезвожен. Чтобы восстановиться после употребления алкоголя, после пробуждения постарайтесь пить больше воды.

Ешьте углеводы

Употребление алкоголя может снизить уровень сахара в крови, что приводит к усталости и головной боли. Во время запоя люди часто забывают есть, что вызывает снижение уровня сахара в крови. Поступление углеводов в организм может помочь облегчить симптомы похмелья. Вы можете попробовать пресную пищу, например, тосты или крекеры. Это поможет свести к минимуму тошноту и повысить уровень сахара в крови.

Пейте чай или кофе

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Кофеин, присутствующий в кофе и чае, действует как стимулятор. Это может помочь справиться с сонливостью, которая сопровождает похмелье. Заварите свой любимый чай или кофе, когда проснетесь. Таким образом, вы сможете облегчить состояние и убрать неприятные симптомы.

Отдыхайте

Вам нужно много отдыхать, чтобы оправиться от похмелья. Воздействие алкоголя может повлиять на вашу работоспособность, даже если на следующее утро вы чувствуете себя хорошо. Старайтесь спать как можно больше, чтобы справиться с усталостью.

Добавьте женьшень

Женьшень может помочь вам быстрее вывести алкоголь из организма, поскольку он усиливает метаболизм алкоголя. Он также может быть эффективен при отравлении алкоголем и действует как средство против похмелья. Например, вы можете заварить немного свежего женьшеня и выпить чай.

Имбирь

Фото: Freepik

Имбирь является природным антиоксидантом, что делает его естественным средством для борьбы с токсичностью алкоголя. Имбирь также может эффективно облегчить симптомы похмелья, такие как диарея, тошнота и рвота, и уменьшить дискомфорт. Поэтому, поле пробуждения, можете выпить немного свежего имбирного чая, чтобы облегчить симптомы.

Дайте себе время

Вам понадобится как минимум 24 часа, чтобы избавиться от всех симптомов похмелья. Вашему организму нужно время, чтобы очиститься от всех побочных продуктов алкоголя, получить достаточное количество жидкости, восстановить печень и другие функции организма.

Можно также пить напитки, богатые электролитами. Это поможет восполнить потерю солей и калия из-за употребления алкоголя. Также избавиться от похмелья помогут фруктовые соки и мед.

Часто думают, что употребление большего количества алкоголя может помочь преодолеть похмелье. Однако это не так. Избегайте употребления алкоголя, это не облегчит симптомы, а лишь усилит интоксикацию.

Похмелье может быть надоедливым, а иногда очень болезненным. Питье большого количества воды и употребление продуктов, богатых углеводами, — вот основные способы, способствующие выздоровлению.

Напомним, головная боль может ухудшить качество жизни и снизить трудоспособность, но, к счастью, существует множество домашних средств, которые могут быстро снять боль.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.