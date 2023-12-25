Борис Джонсон в костюме Санта-Клауса нарядил рождественскую елку (фото)

Семья политика встретила Рождество в своем доме в Оксфордшире

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35-летняя жена экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Кэрри, которая родила политику трех детей, поделилась кадрами семейного празднования Рождества. Снимки и видео, сделанные в их доме в Оксфордшире, многодетная мать традиционно опубликовала на своей странице в Instagram.

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Жена Бориса Джонсона показала как выглядит спальня их младшего сына

На первом же видео запечатлены старшие дети пары – трехлетний Уилфред и двухлетняя Роми, которые сидят в пижамах перед камином и играют колокольчиками. Кэрри традиционно старается прятать лица детей от камеры, поэтому они сняты со спины. На еще одном фото – и самый младший ребенок Джонсононов. Малыш сидит на коленях у старшего брата.

Тут же – видео, где детей на улице развлекает мужчина в костюме Санта-Клауса, и кадры с играющими старшими детьми Джонсонов во дворе. Они резвятся вокруг деревьев, украшенных разноцветными световыми гирляндами.

На последнем фото в карусели Борис Джонсн, наряженный в красный костюм Санты и с накладной, стоит на стремянке. В одной руке у него украшение, которое он собирается повесить на дерево, а второй рукой он показывает жест, подняв большой палец вверх. По лестнице к нему карабкается Уилфред.

"Счастливого Рождества всем!", – подписала публикацию Кэрри.

Борис Джонсон начал отношения с Кэрри Саймондс, которая работала в Консервативной партии, а позднее занималась только общественной деятельностью, в 2018 году, после развода с Мариной Уилер. 29 февраля 2020 года пара объявила, что ждет ребенка. Уилфреда Николаса назвали в честь врачей, которые спасли Борису жизнь, когда он попал в больницу во время пандемии.

На следующий год Борис и Кэрри поженились на тайной церемонии в Вестминстерском соборе. А спустя несколько месяцев родилась их дочь Роми Айрис Шарлотт. До этого Кэрри перенесла выкидыш.

В мае 2023 года в семье появился еще один ребенок, мальчик Фрэнки.

Ранее Фокус писал, что Кэрри показала идеальную фигуру после рождения троих детей.