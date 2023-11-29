Жена Бориса Джонсона показала как выглядит спальня их младшего сына
Комната малыша Фрэнка выглядит как комната принца
35-летняя жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри показала как выглядит спальни их младшего сына Фрэнка. Фотографии женщина опубликовала в своем инстаграме.
Отметим, что третий малыш в семье Керри и Бориса Джонсонов появился в июле 2023 года. Сейчас мальчику четыре месяца. Кроме этого, пара имеет еще двоих детей: в 2020 году родился старший сын Уилфред, а уже в 2021 году родилась дочь Роми.
Кэрри показала как выглядит спальня малыша Фрэнка. На фото младший из семейства Джонсонов лежит на игровом коврике, украшенном воздушными шариками.
В это время малыш рассматривает картину на стене, которая заменила стандартные обои.
На фото видно, что спальня маленького Фрэнка, кажется, украшена вручную нарисованным лесом, дополненным холмами, лиственной зеленью и чрезвычайно милым оленем. К общей картинке добавлены волшебные нотки снега, что создает праздничную атмосферу.
На фото также видно, что в спальне Фрэнка дорогой деревянный пол.
Ребенок с удовольствием лежит на земле на своем игровом коврике, о чем Керри написала во втором посте.
"Самый красивый супермягкий игровой коврик от одного из моих любимых магазинчиков",- написала жена Джонсона.
Известно, что одеяло на котором лежит малыш стоит 160 фунтов стерлингов (ориентировочно 7 300 гривен).
Напомним, жена Бориса Джонсона Керри похвасталась стройными ножками.