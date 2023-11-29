Жена Бориса Джонсона показала как выглядит спальня их младшего сына

Комната малыша Фрэнка выглядит как комната принца

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35-летняя жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри показала как выглядит спальни их младшего сына Фрэнка. Фотографии женщина опубликовала в своем инстаграме.

Отметим, что третий малыш в семье Керри и Бориса Джонсонов появился в июле 2023 года. Сейчас мальчику четыре месяца. Кроме этого, пара имеет еще двоих детей: в 2020 году родился старший сын Уилфред, а уже в 2021 году родилась дочь Роми.

Кэрри показала как выглядит спальня малыша Фрэнка. На фото младший из семейства Джонсонов лежит на игровом коврике, украшенном воздушными шариками.

В это время малыш рассматривает картину на стене, которая заменила стандартные обои.

Малыш Фрэнк на игровом коврике Малыш Фрэнк на игровом коврике

На фото видно, что спальня маленького Фрэнка, кажется, украшена вручную нарисованным лесом, дополненным холмами, лиственной зеленью и чрезвычайно милым оленем. К общей картинке добавлены волшебные нотки снега, что создает праздничную атмосферу.

На фото также видно, что в спальне Фрэнка дорогой деревянный пол.

Ребенок с удовольствием лежит на земле на своем игровом коврике, о чем Керри написала во втором посте.

"Самый красивый супермягкий игровой коврик от одного из моих любимых магазинчиков",- написала жена Джонсона.

Известно, что одеяло на котором лежит малыш стоит 160 фунтов стерлингов (ориентировочно 7 300 гривен).

Напомним, жена Бориса Джонсона Керри похвасталась стройными ножками.