Дружина Бориса Джонсона показала як виглядає спальня їх наймолодшого сина

Кімната малюка Френка виглядає як кімната принца.

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35-річна дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона Керрі показала, як виглядає спальні їх наймолодшого сина Френка. Світлини жінка опублікувала в своєму інстаграмі.

Зазначимо, що третій малюк в родині Керрі та Бориса Джонсонів зʼявився у липні 2023 року. Нині хлопчику чотири місяці. До того ж, пара має ще двох дітей: у 2020 році народився старший син Вілфред, а вже у 2021 році народилася донька Ромі.

Керрі показала, як виглядає спальня малюка Френка. На фото молодший із сімейства Джонсонів лежить на ігровому килимку, прикрашеному повітряними кульками.

У цей час малюк розглядає картину на стіні, яка замінила стандартні шпалери.

Малюк Френк на ігровому килимку Малюк Френк на ігровому килимку

На фото видно, що спальня маленького Френка, здається, прикрашена вручну намальованим лісом, доповненим пагорбами, листяною зеленню та надзвичайно милим оленем. До загальної картинки додано чарівні нотки снігу, що створює святкову атмосферу.

На фото також видно, що у спальні Френка дорога дерев’яна підлога.

Дитина із задоволенням лежить на землі на своєму ігровому килимку, про що Керрі написала в другому пості.

"Найкрасивіший суперм’який ігровий килимок від одного з моїх улюблених магазинчиків",- написала дружина Джонсона.

Відомо, що ковдра на якій лежить малюк коштує 160 фунтів стерлінгів (орієнтовно 7 300 гривень).

Нагадаємо, дружина Бориса Джонсона Керрі похизувалася стрункими ніжками.