3 полезных напитка, которые помогут сохранить здоровье кишечника и снизить вес

Продукты, которые вы едите, оказывают сильное влияние на здоровья, однако не менее важны и напитки. Существует несколько отличных вариантов, которые улучшат здоровье печени, кишечника и даже помогут похудеть.

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Большинство популярных напитков оказывают не самое лучшее влияние на здоровье. Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб поделился полезными советами по укреплению здоровья печени с помощью напитков. Кроме здоровья печени, эти напитки также способствуют снижению веса и здоровью кишечника. Он рекомендует черный кофе, зеленый чай и свежие фрукты. Об этом пишет She Finds.

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Черный кофе

Фото: Freepik

Доктор Салхаб отмечает, что черный кофе положительно влияет на здоровье печени. "Черный кофе содержит несколько антиоксидантов и, как было доказано, полезен для здоровья печени. Он помогает контролировать жировую болезнь печени и снижает риск развития рака печени", — говорит он. Помимо здоровья печени, черный кофе также известен своей способностью способствовать снижению веса. Содержание кофеина в черном кофе ускоряет обмен веществ, способствуя сжиганию калорий.

Кроме того, доктор Салхаб рекомендует легкую обжарку, но признает, что темная обжарка подходит людям с кислотным рефлюксом из-за более низкой кислотности. Универсальность черного кофе делает его отличным вариантом для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы, поддерживая при этом функцию печени.

Зеленый чай

Фото: Freepik

Тем, кто ищет альтернативу кофе, доктор Салхаб предлагает зеленый чай — напиток, известный большим количеством антиоксидантов и невероятной пользой для здоровья. "Зеленый чай содержит катехины, которые являются мощными антиоксидантами. Доказано, что он полезен как для кишечника, так и для печени". Помимо этих преимуществ, зеленый чай часто способствует снижению веса. Сочетание катехинов и небольшого количества кофеина в зеленом чае может улучшить обмен веществ и способствовать сжиганию жира, что делает его ценным выбором для людей, стремящихся как к контролю веса, так и к здоровью кишечника.

Доктор Салхаб отмечает, что лучше отдавать предпочтение натуральному зеленом чаю, без добавок.

Фруктово-овощные соки

Фото: Freepik

В качестве альтернативы напиткам с кофеином, доктор Салхаб рекомендует смешивать фрукты и овощи с высоким содержанием антиоксидантов. Эта смесь не только поддерживает здоровье печени, но также способствует снижению веса и здоровью кишечника. "Смешивание не повлияет на качество питательных веществ", — уверяет доктор Салхаб. Фруктово-овощные соки насыщают организм необходимыми витаминами и минералами, а также способствуют ощущению сытости, что может помочь в контроле веса. Отдавайте предпочтение также ягодам, которые содержат большое количество антиоксидантов.

Свекла, капуста, шпинат и брокколи содержат пищевые волокна, способствующие здоровью кишечника и помогают поддерживать пищеварение и здоровье микробиома кишечника.

Независимо от того, пьете ли вы черный кофе, зеленый чай или богатую питательными веществами смесь фруктов и овощей, вы заботитесь о своем здоровье. Тем не менее вы должны помнить, что ни один напиток не может творить чудеса, поэтому обязательно консультируйтесь с врачом, чтобы получить рекомендации, соответствующие вашим потребностям.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.