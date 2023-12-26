Беременная Сьюки Уотерхаус сняла селфи в "мокром" платье (фото)

Сьюки и Роберт не спешат раскрывать детали о беременности певицы.

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31-летняя британская певица и модель Сьюки Уотерхаус, которая ждет ребенка от своего жениха, 37-летнего актера Роберта Паттинсона, поделилась в соцсети очередной порцией фотографий, где показала округлившийся живот, позируя в оригинальном платье с эффектом мокрой ткани.

На будущей маме – платье от Di Petsa, лейбла, известного своими фирменными мокрыми сетчатыми платьями.

Одна из прозрачных панелей дизайна позволяла взглянуть на животик Уотерхаус, когда она позировала для селфи в зеркале и отдыхала в постели.

"Так рада за тебя, прекрасная мама", — прокомментировала пост Пэрис Хилтон.

Подобные платья очень популярны среди селебрити. Ранее в наряде от Di Petsa позировала Джиджи Хадид, будучи беременной дочерью. Ее сестра Белла также была замечена в одной из аналогичных моделей. Среди других поклонниц бренда – Шакира, Лиззо и Хлоя Бэйли.

О беременности Сюьюки стало известно в ноябре, когда она вместе со своим бойфрендом гуляла по Лондону, и поклонники заметили, что она в интересном положении. Позже певица стала публиковать в соцсетях снимки, подтверждающие ее беременность, а совсем недавно девушка засветила помолвочное кольцо за 330 тысяч долларов, подаренное ей Робертом.

Ранее Фокус писал, что в мае Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые как пара посетили Met Gala 2023.