Мелания Трамп решила вернуться в публичное пространство: что случилось

Источники утверждают, что сейчас Мелания больше подготовлена к возможной роли первой леди США.

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53-летняя жена 45-го президента США Дональда Трампа, Мелания, готовится снова стать первой леди и хочет оставить свой след в истории, сообщает Page Six.

После недавней победы Дональда Трампа в Верховном суде по делу о подрывной деятельности на федеральных выборах, "Трамп и его семья настолько уверены в том, что он снова станет президентом, что инсайдеры в Мар-а-Лаго говорят, что он достиг соглашения с Меланией, которая готова активизировать дипломатические выступления на высшем уровне в 2024 году.

После того как Мелания недавно появилась с другими бывшими первыми леди на похоронах Розалин Картер, она "чувствует себя более уверенной в себе — как в качестве представителя своего мужа, так и в своей собственной позиции как дипломатического деятеля после ее положительного приема в семье Картеров"

Миссис Трамп также появилась на церемонии натурализации граждан в Национальном архиве.

"Мелания понимает, что пришло ее время пополнить ряды исторических первых леди и оставить свой след в истории… Во второй раз она чувствует себя лучше подготовленной к своей потенциальной роли. Она чувствует, что может уделять этой роли больше времени, поскольку ее сыну от Трампа, Бэррону, сейчас 17 лет. Ближайшие родственники, включая Меланию, твердо поддерживают бывшего президента", – пишет ресурс со ссылкой на свои источники.

После редкого появления на похоронах Картера Мелания присутствовала на церемонии вручения награды "Патриот" в Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

"Они оба были в прекрасном настроении. Мелания ходила и здоровалась со всеми", – говорят очевидцы.

Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с мужем.