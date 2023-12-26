Бывшая жена Виталия Кличко показала, как выглядят их дети

Все трое детей Виталия Кличко заметно выросли и очень внешне похожи на отца. Все трое живут за границей и не приезжают на родину отца.

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49-летняя экс-супруга мэра Киева Виталия Кличко, Наталья Егорова, показала как встретила Рождество вместе с детьми. Совместные фото она опубликовала в своем инстаграме.

Известно, что семья встретилась в Германии. Все трое детей приехали отмечать праздник вместе с мамой.

На первом фото семья позирует на фоне новогодней елки. Посередине стоит 18-летний Максим, который самый высокий в семье. В это время парень обнимает за плечи старшего брата, 23-летнего Егора-Даниэля и 21-летнюю сестру Елизавету-Викторию. Все трое детей одеты в джинсы и рождественские свитера.

В это время впереди прижалась к детям и Наталья. Она для празднований надела короткое шоколадное платье с блестками.

Дети Кличко Фото: https://www.instagram.com/natalia_yegorova/ Дети Кличко Фото: https://www.instagram.com/natalia_yegorova/

Уже на другом снимке двое братьев обнимают по бокам сестру, которая в это время держит кошку на руках, а с другой стороны, старший сын обнимает Наталью.

Стоит отметить, что бывшая жена Виталия Кличко редко делится семейными фото. Поэтому очевидно Рождество стало исключением.

Известно, что Наталья и Виталий официально пробыли в браке 26 лет. Разорвали отношения они в 2022 году. Однако, к этому времени пара длительное время уже жила отдельно.

Имеют совместно троих детей. Все трое живут за границей. Ни сыновья, ни дочь Виталия Кличко в Украину не приезжают. Общаются ли дети с отцом также не известно. Однако судя по фото, все трое детей, очень похожи на отца.

Напомним, Андрей Джеджула показал совместное фото в патриотических образах с 15-летним сыном от Санты Димопулос.