45-й в очереди на престол: чем прославился Кассиус Тейлор, главный хулиган королевской семьи

Кассиус, хоть и входит в число членов королевской семьи, но вряд ли когда-нибудь появится на балконе Букингемского дворца вместе с родственниками.

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Известно, что королевская семья Великобритании весьма многолюдна. И многие из королевских родственников даже находятся в очереди на престол. Но предпочитают держаться от него подальше, зная, какие обязательства это возлагает. Один из них — Кассиус Тейлор, которого прозвали "плохим мальчиком". Кто такой Кассиус, пишет Daily Mail.

Занимая 45-е место в очереди на престол, Кассиус Тейлор имел немного больше свободы, чем некоторые из его королевских родственников.

Недавно ему исполнилось 27 лет. Молодой человек — внук принца Эдварда, герцога Кентского, двоюродного брата покойной королевы Елизаветы. Его родители – леди Хелен Тейлор и арт-дилер Тимоти Тейлор.

В юности его иногда можно было увидеть на балконе Букингемского дворца, но теперь он чаще появляется в солнцезащитных очках в социальных сетях (часто на открытии того или иного художественного мероприятия) или в качестве диджея на вечеринке.

Кассий дружит со своей двоюродной сестрой леди Амелией Виндзор, которая также является внучкой герцога Кентского.

У герцога и герцогини Кентских трое детей и восемь внуков. Кассиус является 45-м в очереди на престол. Но он явно не собирается заниматься делами королевской семьи. Юноша изучал арт-менеджмент в Goldsmiths, унаследовав страсть к искусству от своих родителей, которые являются известными арт-дилерами.

Два года назад Кассиус был назван журналом Tatler одним из самых завидных холостяков Великобритании. И он является любимцем лондонской арт-сцены.

Кассиус Тейлор

Как и другим, дальним членам королевской семьи, Кассию, родившемуся в 1996 году, было позволено расти вдали от всеобщего внимания.

В детстве он редко появлялся на публике, в том числе на балконе Букингемского дворца.

Второй из четырех детей Хелен, Кассий рос вместе со своим 29-летним братом Колумбом и младшими сестрами Элоизой, 20 лет, и Эстеллой, 18 лет.

Он получил образование в Веллингтонском колледже в Беркшире, стоимость которого составляет 35 775 фунтов стерлингов в год, прежде чем отправиться в Goldsmiths, где получил степень в области арт-менеджмента.

После окончания учебы он работал в лондонской галерее своего отца, а затем присоединился к PR-агентству Purple, где баловался бизнесом по организации мероприятий, организуя блестящие приемы в Сомерсет-Хаусе.

В конце концов он покинул Purple PR и основал собственную компанию по организации мероприятий под названием Telltale.

Кассий ранее шутил, что он "раздражающий" ребенок, и добавил, что ему потребовалось некоторое время, чтобы решить, чем он хотел заниматься.

Кассиус со своей матерью, леди Хелен

Член королевской семьи любит делиться информацией о своей жизни в социальных сетях, где он создает снимки вечеринок, художественных выставок и фестивальных мероприятий.

Несмотря на всю свою любовь к вечеринкам и моделям, Кассиус часто фотографировался вместе со своей матерью, с которой он очень близок, на ряде мероприятий, включая королевские торжества.

Напомним, ранее племянница принцессы Дианы рассказала о том, кто унаследует титул графа Спенсера. Луи Спенсер, сын Чарльза Спенсера, младшего брата покойной принцессы Дианы, и его первой жены Кэтрин Локвуд, долгое время оставался в тени своих старших сестер: Китти, близнецов Амелии и Элизы – моделей и звезд светской хроники. Но он также одним из самых завидных холостяков Великобритании.