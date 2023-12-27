Племянница Чарльза III появилась на публике в элегантном и стильном пальто (фото)

Зара Тиндалл в последнее время выбирает наряды, которые подчеркивают ее фигуру. Рождество 2023 не стало для многодетной мамы исключением.

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42-летняя дочь принцессы Анны, Зара Тиндалл, вместе со своей семьей посетила рождественскую службу в Сандрингеме, и вот уже несколько дней модные обозреватели продолжают восхищаться ее стильным и элегантным ансамблем, который племянница короля Чарльза III продемонстрировала публике, пишет Hello.

На службу в церкви Святой Марии Магдалины Зара надела изумрудное пальто от Лоры Грин с большим воротником и поясом, подчеркивающим талию. Образ она дополнила черными замшевыми сапогами до колена от Stuart Weitzman, миди-сумкой Aspinal of London Mayfair, которую она носит постоянно, и золотым ободком с бантом от Juliette Millinery.

На снимках миссис Тиндалл держит за руку свою пятилетнюю дочь Лену, одетую в светло-коричневое пальто, черные колготки и ботильоны. У нее на голове – розовая плетеная лента.

Зара и Майкл Тиндаллы с дочерью Леной Фото: Getty

На мероприятии также присутствовали ее муж, легенда регби Майк Тиндалл, и их старшая девятилетняя дочь Миа. Третий ребенок пары, двухлетний сын Лука, остался дома.

Миа шла за руку с принцем Луи. Обычно озорной младший сын принца Уильяма и принцессы Кейт мило улыбался фотографам, направлявшимся на службу.

Зара Тиндалл – не только двоюродная сестра принца Уильяма, но и крестная мать принца Джорджа. Она поддерживает тесные отношения со всей семьей принца Уэльского.

Ранее Фокус писал, что впервые за 30 лет на рождественской службе вместе с королевской семьей появилась и Сара Фергюсон.