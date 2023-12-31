Горько: 5 самых роскошных и красивых свадеб 2023

В этом году узами брака связывали себя не только звезды шоу-бизнеса, но и королевские особы. Каждая из церемоний была по-своему роскошной и запоминающейся.

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2023 год выдался богатым на роскошные свадьбы, причем как представителей шоу-бизнеса, так и членов королевских семей. Фокус решил вспомнить самые красивые и нашумевшие церемонии бракосочетания последних 12 месяцев.

Принцесса Азема Ниматул Болкиах и принц Хаджи Джефри Болкиах

Дочь султана Брунея сочеталась браком со своим двоюродным братом в январе 2023 года. Празднование длилось целую неделю и включало в себя ряд церемоний. Среди них был и традиционный обряд припудривания — получение благословения от семей. Само торжество состоялось в официальной резиденции султана под названием Истана Нурул Иман.

Принцесса сменила несколько платьев. Одно из которых было усыпано драгоценными камнями и дополнено тиарой из бриллиантов. А второе, в национальном стиле, дополняли массивные золотые украшения: корона, браслеты и серьги.

Был и обязательный атрибут каждой невесты свадьбы члена брунейской правящей семьи: букет из золота и драгоценных камней и усыпанные бриллиантами туфельки.

На свадьбе было несколько сотен гостей, в том числе и представители иностранных государств.

Принц Матин, принцесса Азема Ниматул Болкиах, принц Хаджи Джефри Болкиах и Аниша Иса-Калебич Фото: Instagram tmski

София Ричи и Эллиот Грейндж

24-летняя младшая дочь легендарного американского певца Лайонела Ричи, София, вышла замуж за своего 29-летнего возлюбленного, музыкального продюсера Эллиота Грейнджа. Свадьба состоялась в роскошном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc на Французской Ривьере в субботу, 22 апреля. К подготовке к этому дню она отнеслась со всей серьезностью и за несколько недель до свадебной церемонии посетила салоны высокой моды Chanel в Париже вместе со своей свекровью леди Кэролайн Грейндж и лучшей подругой Али Меллер на последней примерке платья.

За время торжеств Софи сменила три платья, а к алтарю отец вел ее в расшитом бисером платье цвета слоновой кости с высоким вырезом на шее и изящными зубчатыми краями из коллекции Chanel осень 2023.

Жених надел черный смокинг и галстук-бабочку. Он наблюдал за проходом невесты в компании своего отца Люциана Грейнджа и мачехи Кэролайн.

В список гостей также вошли старшая сводная сестра невесты Николь Ричи, ее муж Джоэл Мэдден и невестка Кэмерон Диаз, которая замужем за его братом-близнецом Бенджи Мэдденом. Причем актриса появилась на мероприятии со своей трелетней дочерью, которую публика видит крайне редко. Также на церемонии присутствовала Пэрис Хилтон.

Кронпринц Иордании Хусейн и Раджва Аль-Саиф

1 июня наследный принц ИорданииХусейн связал себя узами брака с Раджвой Аль-Саиф, дочерью богатого бизнесмена из Саудовской Аравии.

Церемония бракосочетания, на которую Раджва прибыла в простом и элегантном платье от ливанского дизайнера Эли Сааба, была довольно короткой. К алтарю ее вел младший брат ее жениха. Саму церемонию бракосочетания устроили не в церкви, или мечети, а в саду королевского дворца Захран. Король Абдалла и королева Рания лично встречали всех приглашенных на торжество. А всего их было около 140 человек. Они каждому пожимали руку, обменивались поцелуями и обменивались любезностями.

Свадебная вечеринка проходила в более вместительном дворце, куда пригласили уже более 1700 гостей. Народные гуляния проходили по всей стране: день свадьбы принца объявили национальным праздником. Для подданных короля Абдаллы выступали артисты, а также их угощали праздничным блюдом мансаф. Из дворца Захран Раджва и принц Хусейн ехали не на карете, или в лимузине, а в открытом белом Range Rover 1984 года.

Среди гостей были Джилл Байден, первая леди США с дочкой Эшли и дочь бывшего президента США Дональда Трампа, Иванка Трамп с супругом, ринц Уильям и Кейт Миддлтон и другие члены европейских королевских семей.

Тейлор Хилл и Дэниел Фрайер

В июне модель Тейлор Хилл, которая стала самым юным "ангелом" Victoria’s Secret в 19 лет, и работала со многими брендами и домами моды, вышла замуж за финансиста и миллионера Дэниела Фрайера на ранчо Devil’s Thumb Ranch в Колорадо.

На невесте было роскошное платье Etro, сшитое на заказ. Образ она дополнила жемчужными украшениями от Дэвида Юрмана.

Жених надел традиционный британский утренний костюм, который он носил в студенческие годы, сшитый на заказ New & Lingwood.

"Существует старая итонская традиция, согласно которой в день свадьбы нужно надеть один и тот же фрак", — объяснила Тейлор.

Инфанта Мария Франциска де Браганса и Дуарте де Соуза Араужо

Свадьба инфанты в октябре стала первой королевской свадьбой в Португалии за последние 25 лет.

Короля в Португалии нет с конца 19 века, в 1910 году была установлена Первая Португальская республика. Однако члены королевских и аристократических семей не лишились своих титулов и дворцов. Так что свадебная церемония Марии Франциски прошла в монастыре и дворце Мафра со всей королевской роскошью.

Для церемонии инфанта выбрала простое и элегантное платье цвета слоновой кости с длинными рукавами и шлейфом, а блеска ей добавляли фамильная бриллиантовая тиара, серьги и вуаль.

На свадьбе королевской особы присутствовали принцы Себастьян и Луи Люксембургские, их дядя принц Уильям, принцесса Гундакар Лихтенштейнская и Его Королевское Высочество принц Албании Лека, а также сотни других высокопоставленных гостей.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри отказался посетить свадьбу друга.