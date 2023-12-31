Гірко! 5 найрозкішніших і найкрасивіших весіль 2023 року

Цього року узами шлюбу пов'язували себе не тільки зірки шоу-бізнесу, а й королівські особи. Кожна з церемоній була по-своєму розкішною і незабутньою.

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2023 рік видався багатим на розкішні весілля, причому як представників шоу-бізнесу, так і членів королівських сімей. Фокус вирішив згадати найкрасивіші та найгучніші церемонії одруження останніх 12 місяців.

Принцеса Азема Німатул Болкіах і принц Хаджі Джефрі Болкіах

Дочка султана Брунею одружилася зі своїм двоюрідним братом у січні 2023 року. Святкування тривало цілий тиждень і охоплювало низку церемоній. Серед них був і традиційний обряд припудрювання — отримання благословення від родин. Сама урочистість відбулася в офіційній резиденції султана під назвою Істана Нурул Іман.

Принцеса змінила кілька суконь. Одна з яких була всипана дорогоцінним камінням і доповнена тіарою з діамантів. А другу, в національному стилі, доповнювали масивні золоті прикраси: корона, браслети і сережки.

Був і обов'язковий атрибут кожної нареченої весілля члена брунейської правлячої сім'ї: букет із золота і дорогоцінного каміння та всипані діамантами туфельки.

На весіллі було кілька сотень гостей, зокрема й представники іноземних держав.

Принц Матін, принцеса Азема Німатул Болкіах, принц Хаджі Джефрі Болкіах і Аніша Іса-Калебич Фото: Instagram tmski

Софія Річі та Елліот Грейндж

24-річна молодша дочка легендарного американського співака Лайонела Річі, Софія, вийшла заміж за свого 29-річного коханого, музичного продюсера Елліота Грейнджа. Весілля відбулося в розкішному готелі Hotel du Cap-Eden-Roc на Французькій Рив'єрі в суботу, 22 квітня. До підготовки до цього дня вона поставилася з усією серйозністю і за кілька тижнів до весільної церемонії відвідала салони високої моди Chanel у Парижі разом зі своєю свекрухою леді Керолайн Грейндж і найкращою подругою Алі Меллер на останній примірці сукні.

За час урочистостей Софі змінила три сукні, а до вівтаря батько вів її в розшитій бісером сукні кольору слонової кістки з високим вирізом на шиї і витонченими зубчастими краями з колекції Chanel осінь 2023.

Наречений одягнув чорний смокінг і краватку-метелик. Він спостерігав за проходом нареченої в компанії свого батька Люціана Грейнджа і мачухи Керолайн.

До списку гостей також увійшли старша зведена сестра нареченої Ніколь Річі, її чоловік Джоел Медден і невістка Кемерон Діаз, яка одружена з його братом-близнюком Бенджі Медденом. Причому акторка з'явилася на заході зі своєю трирічною донькою, яку публіка бачить вкрай рідко. Також на церемонії була присутня Періс Гілтон.

Кронпринц Йорданії Хусейн і Раджва Аль-Саїф

1 червня спадкоємний принц Йорданії Хусейн пов'язав себе узами шлюбу з Раджвою Аль-Саїф, донькою багатого бізнесмена з Саудівської Аравії.

Церемонія одруження, на яку Раджва прибула в простій і елегантній сукні від ліванського дизайнера Елі Сааба, була досить короткою. До вівтаря її вів молодший брат її нареченого. Саму церемонію одруження влаштували не в церкві чи мечеті, а в саду королівського палацу Захран. Король Абдалла і королева Ранія особисто зустрічали всіх запрошених на урочистість. А всього їх було близько 140 осіб. Вони кожному тиснули руку, обмінювалися поцілунками і обмінювалися люб'язностями.

На весільну вечірку, яка проходила в більш місткому палаці, запросили вже понад 1700 гостей. Народні гуляння відбувалися по всій країні: день весілля принца оголосили національним святом. Для підданих короля Абдалли виступали артисти, а також їх пригощали святковою стравою мансаф. З палацу Захран Раджва і принц Хусейн їхали не на кареті, чи в лімузині, а у відкритому білому Range Rover 1984 року.

Серед гостей були Джилл Байден, перша леді США з донькою Ешлі та донькою колишнього президента США Дональда Трампа, Іванка Трамп із чоловіком, принц Вільям і Кейт Міддлтон та інші члени європейських королівських родин.

Тейлор Гілл і Деніел Фраєр

У червні модель Тейлор Гілл, яка стала наймолодшим "ангелом" Victoria's Secret у 19 років і працювала з багатьма брендами та домами моди, вийшла заміж за фінансиста і мільйонера Деніела Фраєра на ранчо Devil's Thumb Ranch у Колорадо.

На нареченій була розкішна сукня Etro, пошита на замовлення. Образ вона доповнила перловими прикрасами від Девіда Юрмана.

Наречений одягнув традиційний британський ранковий костюм, який він носив у студентські роки, зшитий на замовлення New & Lingwood.

"Існує стара ітонська традиція, згідно з якою в день весілля потрібно надіти один і той самий фрак", — пояснила Тейлор.

Інфанта Марія Франциска де Браганса і Дуарте де Соуза Араужо

Весілля інфанти в жовтні стало першим королівським весіллям у Португалії за останні 25 років.

Короля в Португалії немає з кінця 19 століття, 1910 року було встановлено Першу Португальську республіку. Однак члени королівських і аристократичних сімей не позбулися своїх титулів і палаців. Тож весільна церемонія Марії Франциски відбулася в монастирі та палаці Мафра з усією королівською розкішшю.

Для церемонії інфанта обрала просту й елегантну сукню кольору слонової кістки з довгими рукавами і шлейфом, а блиску їй додавали фамільна діамантова тіара, сережки і вуаль.

На весіллі королівської особи були присутні принци Себастьян і Луї Люксембурзькі, їхній дядько принц Вільям, принцеса Гундакар Ліхтенштейнська і Його Королівська Високість принц Албанії Лека, а також сотні інших високопоставлених гостей.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі відмовився відвідати весілля друга.