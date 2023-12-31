Как выбрать идеальный пуховик на годы: 7 советов от стилиста

Пуховик – предмет верхнего гардероба, который никогда не выходит из моды из-за своей практичности и универсальности. Чтобы не менять его каждый сезон, достаточно при выборе придерживаться нескольких простых советов.

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Хороший пуховик – это пуховик, который всегда выглядит дорого, актуально и служит годами. Как выбрать такой, детально рассказала известный украинский стилист Оксана Мацькив в своем Instagram. Она объяснила, на что именно надо обращать внимание при выборе и покупке этого предмета верхней одежды

Посадка

Пуховики – это верхняя одежда, а для верхней одежды существуют свои правила посадки, подчеркнула Мацькив. Это легкий или объемный оверсайз,

Наполнение

Пуховик уже в своем названии раскрывает состав. Идеальное соотношение пуха, пера в пуховике – 80/20.

"И никакого полиэстера, я вас очень прошу! Все ватные пуховики видно за километр", – говорит стилист.

Фактура ткани

Сейчас с одинаковым успехом носят как глянцевые, так и матовые пуховики. Однако эксперт рекомендует тем, кто ищет вещь не на один сезон, все же остановиться именно на матовой фактуре.

Прострочка

Качественный пуховик должен иметь один вид прошивки. Она может быть вертикальной, горизонтальной или ромбиками.

"Если это горизонтальная прострочка, она должна быть на всем пуховике", – отмечает Мацькив. По ее словам, можно выбрать пуховик и без прострочки, однако ни в коем случае не стоит покупать вещь с несколькими видами прошивки, поскольку это не выглядит эстетично.

Пришив капюшона

То, как к пуховику пришит капюшон, очень влияет на его вид. Стилист рекомендует выбирать пуховики со вшитым капюшоном. Капюшоны на молнии или на кнопках всегда удешевляют изделие.

Никакого декора

При выборе пуховика стоит обращать внимание с минимумом декора, а еще лучше – с его полным отсутствием.

"Скажите "Нет" стразам, логомании, видимыми молниями. Если же молния есть и она не прикрыта клапаном, то она должна быть в цвет основного изделия. Максимум, что можно позволить, – молния как один единственный декоративный элемент пуховика", – объяснила специалист в области моды.

Крой

Чем проще крой, тем дольше будет служить пуховик.

"Избегайте пуховиков с большими воротниками, непонятными рукавами и распорками, которые тоже сокращают время службы пуховика", – подытожила автор блога.

Ранее Фокус писал, какие пуховики будут модными зимой 2023/2024 года.