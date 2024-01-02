Бывшая невестка Шер набросилась на нее с обвинениями

Мариангелла Кинг опровергает слова певицы о том, что это она довела Элайджу до такого состояния. Бывшая невестка легенды музыки также обижена на то, что ей не позволяют помогать мужчине вылечиться.

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36-летняя Мариангела Кинг, бывшая жена Элайджи Блю Оллмана, 47-летнего сына певицы Шер, раскритиковала экс-свекровь. Она утверждает, что та поместила Элайджу в "запертую клетку" в реабилитационном центре, пишет Page Six.

Женщина добавила, что певица "исторически исключила" ее из решений, касающихся ухода за Оллманом.

"Я всегда была поборницей трезвого общества и трезвости Элайджи… Что меня не устраивает, так это заведения, которые исключают меня (его жену) из участия в лечении Элайджи и надежде на выздоровление. Меня не устраивают временные, неэтичные мошеннические реабилитационные центры, которые в полной мере используют семьи, находящиеся в отчаянной ситуации, и пытаются обманным путем использовать страховку за неоказанные услуги", – заявила она.

Мариангела, известная также как певица Куини Кинг, отрицает, что способствовала развитию пагубных привычек у бывшего мужа, в чем ее не раз обвиняла Шер. По ее словам, она надеялась решить проблемы злоупотребления психоактивными веществами Элайджи в частном порядке. Теперь ей очень не нравится, что мужчину принуждают "участвовать в режиме альтернативной медицины", который включает сон в "запертой клетке с шестью другими людьми".

Кинг опровергает наличие у нее самой проблем со злоупотреблением психоактивными веществами или ожирением, а также проблем с психическим здоровьем.

На прошлой неделе стало известно, что Шер подала в суд документы с просьбой поместить Элайджу под опеку, утверждая, что он пристрастился к наркотикам и не может управлять своими финансовыми делами. Дата суда по этому вопросу назначена на 6 марта 2024 года.

Элайджа Блю — сын Шер и покойной рок-звезды Грегга Оллмана, который умер в мае 2017 года в возрасте 69 лет. Сейчас он получает интервальные выплаты от трастового фонда, созданного отцом.

Ранее Фокус писал, что Шер нашла способ сохранить вечную молодость, вдохновившись примером Мадонны.