Эксперт раскрыла секрет воспитания счастливых детей от Кейт Миддлтон

Дети принца и принцессы Уэльских уже понимают свои роли и положение. Однако родители не мешают им оставаться непосредственными за закрытой дверью.

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Трое детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи – с ранних лет на публике, а поэтому за их поведением следят не менее пристально, чем за их родителями. Как принцессе Уэльской удалось добиться того, чтобы наследники престола достойно вели себя на многолюдных мероприятиях, демонстрировали хорошие манеры и не боялись камер, в беседе с Hello порассуждала всемирно известный эксперт по воспитанию детей Джо Фрост. Публике она больше знакома как "Суперняня".

Фрост считает, что принцесса Кейт воспитывает своих детей, учитывая все нюансы их и своего положения.

"Я думаю, что на самом деле мы видим осведомленность. Принца Джорджа и принцессу Шарлотту информируют, и, конечно же, Джорджа, нашего будущего короля. Он, без сомнения, начал понемногу учиться здесь и там. У него есть замечательный пример того, как он с юных лет уважал своего дедушку и отца. Их воспитывают с пониманием королевских процедур и протоколов. И их воспитывают с пониманием того, что есть время и место. Это применимо к любой семье. Например, приближается свадьба или крестины, и мы знаем, что было бы хорошими манерами и этикетом молчать, пока поет хор и идет служба. Это просто ответственное воспитание детей, и мы это видим", – говорит эксперт.

На публике дети Уэльсов демонстрируют хорошие манеры Фото: Getty Images

Она подчеркнула, что дети принца и принцессы Уэльских, несмотря на публичность, растут счастливыми:

"У них прекрасный баланс, и за закрытыми дверями они, без сомнения, играют в игры и развлекают друг друга, как это делают братья и сестры, дразнят друг друга, веселятся, пекут печенье и гуляют на природе".

Хотя принц Луи, как правило, выглядит более оживленным на публичных мероприятиях, чем его старшие братья и сестры, Джо похвалила принцессу за то, что она учитывает чувства своего младшего ребенка.

"Я считаю, что Луи очень чувствительный человек. Но эмоциональный интеллект требует большого интеллекта, и Кэтрин лидирует в этом. Она усердно выполняет свою работу, помогая детям осознать их эмоции, используя такие инструменты, как колесо чувств. Очень важно делать это с раннего возраста, чтобы у детей был словарный запас, позволяющий выражать различные эмоции, которые они испытывают. Она создает эту прекрасную среду, где дети могут процветать", – говорит Фрост.

Ранее Фокус писал, что король и королева Великобритании поздравили Кейт Миддлтон с днем рождения. 9 января принцессе Уэльской исполнилось 42 года.