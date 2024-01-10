Полезнее коровьего. Диетологи рассказали о преимуществах козьего сыра для здоровья

Если вы любите сыр, вам может быть интересно, какие сорта являются самыми полезными для здоровья. Диетологи рассказали о пользе козьего сыра.

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На самом деле происхождение сыра неизвестно, но считается, что первой его начала использовать Римская империя, а затем – Средняя Азия и Ближний Восток. Существуют множество сортов сыра, но наиболее известные во всем мире — это моцарелла, чеддер и пармезан. Однако в последнее время популярным становится козий сыр. Он имеет более мягкий и острый вкус, чем коровий. В нем меньше лактозы, витамина D и рибофлавина и обычно немного больше жиров и минералов. Подобно коровьему сыру, он бывает различных форм и вариаций в зависимости от метода обработки молока. Вот преимущества козьего сыра, о которых вы должны знать. Об этом пишет Healthshots.

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Польза козьего сыра

Фото: Freepik

По словам диетолога Эти Джайн , наличие козьего сыра в ежедневном рационе дает множество преимуществ.

Содержимт массу питательных веществ: он богат необходимыми питательными веществами, включая высококачественные белки, кальций и фосфор, поэтому считается важным источником питательных веществ.

Способствует снижению веса. Благодаря более низкой калорийности и содержанию жира, козий сыр является идеальным молочным продуктом для контроля веса. Полезные жиры, содержащиеся в этом сыре, дольше сохраняют чувство сытости и помогают похудеть.

Поддерживает здоровье костей. Высокое содержание витамина B поддерживает энергетический обмен, а высокий уровень кальция способствует укреплению костей. Это также богатый источник селена, магния и ниацина (витамина B3), обеспечивающего 6 граммов белка, необходимого для крепких костей.

Полезен для здоровья в целом. Наличие биологически активных соединений повышает пищевую ценность козьего сыра, способствуя улучшению общего самочувствия.

Одним из существенных преимуществ этого сыра является то, что его могут употреблять люди с непереносимостью лактозы.

Козий сыр полезнее коровьего?

Фото: Freepik

Козий сыр более полезен для здоровья по сравнению с коровьим сыром благодаря своему уникальному питательному составу. Он полезен для сердца и содержит заметно меньше калорий и насыщенных жиров, что особенно актуально для людей с чувствительностью к лактозе или проблемам с пищеварением. Процесс ферментации при его изготовлении снижает содержание лактозы, что делает его легко усваиваемым.

"Наполненный такими питательными веществами, как жиры, белки, кальций, магний и калий, он борется с воспалениями и содержит полезные жиры. Его питательная ценность варьируется в зависимости от методов обработки", — говорит Джайн.

В порции мягкого козьего сыра содержится:

102 калории;

6 г белка;

8 г жира;

8% рекомендуемой диетической дозы (RDI) витамина А;

11% от рекомендуемой нормы витамина B2;

8% от рекомендуемой нормы кальция;

10% от рекомендуемой нормы фосфора;

8% от рекомендуемой суточной нормы меди;

3% от рекомендуемой суточной нормы железа.

Есть ли побочные эффекты

Хотя козий сыр, как правило, безопасен для употребления в пищу, у некоторых людей при чрезмерном употреблении может возникнуть вздутие живота или легкий пищеварительный дискомфорт. Важно отметить, что он содержит белки бета-казеина А2, которые могут быть менее аллергенными, чем белки А1, содержащиеся в коровьем молоке. Мониторинг реакции вашего организма и умеренное потребление могут помочь смягчить любые потенциальные побочные эффекты.

Напомним, диетолог рассказала, как есть творог, чтобы сбросить вес.

Ранее Фокус писал о том, что в зависимости от того, какой это сыр – твердый, полутвердый или мягкий – зависит его срок хранения.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.