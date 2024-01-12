В 100 лет умерла художница Оксана Грудзинская: ее панно украшают станцию метро "Крещатик"

Грудзинская создала множество монументальных керамических панно и архитектурных керамических вставок. Работала над восстановлением Киева, разрушенного Второй мировой войной.

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В возрасте 100 лет ушла из жизни украинская художница декоративного и монументального искусства Оксана Грудзинская. Ее самую известную работу киевляне видят каждый день — панно, созданное по мотивам традиционного украинского растительного орнамента, украшает станцию метро "Крещатик". О смерти художницы сообщили в Национальном музее декоративного искусства Украины, где экспонировались более 100 произведений Грудзинской.

Оксана Грудзинская родилась 28 июля 1923 года в Москве, в семье архитектора. Окончила Московский институт прикладного и декоративного искусства. Там ее педагогами были художники Александр Дейнека и Роберт Фальк. Дипломной работой молодой художницы стало керамическое панно "Украинские танцы".

С 1947 года Оксана Грудзинская работала в экспериментальной мастерской художественной керамики Института архитектуры Академии строительства и архитектуры УССР. Вместе с другими художниками и мастерами Грудзинская работала над восстановлением разрушенного Второй мировой войной Киева.

Оксана Грудзинская с коллегами Фото: Національний музей українського народного декоративного мистецтва/Facebook

Оксана Грудзинская стала заслуженной художницей Украинской ССР и членом Национального союза художников Украины. Она создала множество керамических произведений: не только монументальных панно для украшения домов, но и посуду. Вдохновлялась национальными украинскими орнаментами и мотивами.

"Истоки логичности, красоты, поэтичности художественного стиля Оксаны Грудзинской лежат в украинском народном искусстве. В основе ее творчества — применение не столько форм и мотивов народного искусства, сколько принципов, составляющих его основу. Работы художницы такие же ясные, логичные, насыщенные добрым светом и положительной энергетикой, как и сама художница", — отметили в музее.

Станция метро "Крещатик" Фото: Соцсети

Грудзинская 20 лет работала в "Софиевской гончарне", в начале 1970-х годов начала работу в Художественном фонде Украины.

Хотя самой известной ее работой стали панно для станции метро "Крещатик", она также работала над фасадом павильона "Животноводство" на ВДНХ в Киеве, вестибюля Национального музея украинского народного декоративного искусства, санатория "Донбасс" в Славянске.

Павильон "Животноводство" на ВДНХ Фото: Національний музей українського народного декоративного мистецтва/Facebook

Мозаичное панно в Механико-металлургическом техникуме в Киеве Фото: Національний музей українського народного декоративного мистецтва/Facebook

Интересно, но панно на станции метро состоит из 12 типов прямоугольных панелей, которые задуманы с множеством вариантов компоновки.

Она также работала над оформлением:

главного фасада дома культуры Хоростковского сахарозавода Тернопольской области (1970);

интерьеров завода "Красное знамя" в г. Рязань, Россия (1985);

дома культуры спиртового завода с. Трилисы Фастовского р-на Киевской области (1970-е);

базы отдыха Запорожского металлургического комбината на Бердянской косе;

майоликовых панно "История связи" в интерьере Дома связи в г. Деражня Хмельницкой области (1971);

мозаичных панно для механико-металлургического техникума в Киеве (1972); рафинадного завода в г. Сумы (1982); дворца культуры химического объединения "Азот" в Ровно (1979) и ресторана в г. Кентау, Казахстан (1965).

В августе 2023 года в Киеве состоялась юбилейная выставка художницы — "Магия керамики Оксаны Грудзинской. 100 лет, 100 работ, 100 друзей".

Юбилей Оксаны Грудзинской Фото: Національний музей українського народного декоративного мистецтва/Facebook

Напомним, ранее на аукционе Sotheby's продали пейзаж известного украинского художника Ивана Марчука.

Картина под названием "Здесь покой поселился" была создана в 1982 году. Как заявил сам Иван Марчук, картину продали за 76 тысяч 200 евро (в гривнах это ориентировочно 2 миллиона 197 тысяч).