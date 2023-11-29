Война, жизнь и еда: какие полотна на военную тему можно увидеть на свежей выставке в Киеве

Художник Владислав Шерешевский представил более сорока своих новых картин на выставке "Война. Жизнь продолжается", многие из которых посвящены теме еды и напитков.

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Состоялось открытие новой выставки Владислава Шерешевского под названием "Война. Жизнь продолжается", включающая его нынешние полотна. Шерешевский известен как один из лучших украинских мастеров искусства. Об этом сообщает Фокус в своем материале"Хочется съесть. В Киеве открылась "вкусная" выставка, где тема еды и напитков объединила войну и мир".

Художник представил более сорока своих новых картин, многие из которых посвящены теме еды и напитков.

Важно

Хочется съесть. В Киеве открылась "вкусная" выставка, где тема еды и напитков объединила войну и мир

Важно

Хочется съесть. В Киеве открылась "вкусная" выставка, где тема еды и напитков объединила войну и мир

История "кулинарного ассорти" началась с того, что еще во время войны Владислав Шерешевский, устраивая свою выставку, в своих полотнах, как всегда, играл со словами. Он изобразил "Паляницу" (девиз украинских защитников в марте 2022 года) — волшебный хлеб на черно-космическом фоне. Эти работы Шерешевского тут же стали очень популярными и быстро разошлись, как "горячие пирожки". Зрители оценили их по достоинству. Эта серия полотен начала завоевывать все больше популярности, что удивляло самого художника. Шерешевский решил расширить свой "ассортимент".

Здесь тема еды и напитков неожиданно превратилась в военную тематику: на картине "Утренний кофе" крепкий напиток употребляют на передовой трое бойцов.

Фото: Константин Рылев

Есть постмодернистская импровизация на тему кино и войны в полотне "Хочешь взять пушку? Да, Зет?". Это будет интересно для киногурманов. Названный в известном боевике Тарантино "Криминальное чтиво" (1994), Zет — это охранник-маньяк, изнасиловавший Марселласа Волеса. Боксер Бутч, которого сыграл Брюс Уиллис, освободился от веревок и хотел убежать, но пожалел Волеса. Он взял японский меч — катану с витрины магазина и сначала зарезал охранника, а затем и Волеса. На полотне запечатлена эта напряженная сцена, когда охранник Z схватился с свой пистолет, и прозвучала культовая фраза, которой художник назвал картину.

Владислав Шерешевский, "Хочешь взять пушку? Да, Зет" Фото: Константин Рылев

"Z" стала украинским прозвищем для российских оккупантов. Шерешевский перенес сцену из культового фильма на российско-украинскую войну.

Интересно, что у Шерешевского есть еще одно полотно с цитатой, но на этот раз не из кино, а из литературы — "Божественная комедия" Данте. Картина названа по строкам перед вхождением поэта в ад: "На полпути своего земного мира, я попал в мрачный лес густой. Потому что тропинку потерял, окутанную мглой". На полотне изображен памятник итальянскому поэту в Киеве, защищенный мешками с песком от обстрела. Это символическое полотно: поэт попал в ад войны.

"На полпути своего земного мира, я попал в мрачный лес густой. Потому что тропинку потерял, окутанную мглой", Владислав Шерешевский Фото: Константин Рылев

Рядом с ним — украинский военный "Разведчик".

Владислав Шерешевский, "Разведчик" Фото: Константин Рылев

А напротив них висит портрет "Корректировщика" российских обстрелов.

Владислав Шерешевский, "Корректировщик" Фото: Константин Рылев

Где можно увидеть картины в Киеве

Адрес экспозиции: Vakulenko Art, Киев, ул. Костельная, 8, 11:00 — 19:00 (пн, сб, пт — выходные). Выставка продлится до 24 декабря. Вход свободный.

Подробнее читайте в материале Фокуса "Хочется съесть. В Киеве открылась "вкусная" выставка, где тема еды и напитков объединила войну и мир".

Напомним, Фокус в своем арт-расследовании раскрыл смысл легендарной картины Сальвадора Дали, показав, что она, как ни парадоксально, связана с едой.